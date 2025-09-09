Merz soovib EL-ilt suuremat paindlikkust elektriautodele üleminekul

Merz esines üleskutsega Münchenis toimuva IAA autonäituse avamisel. Kuigi Merz ei kritiseerinud otseselt EL-i tähtaega lõpetada uute sisepõlemismootoriga autode müük kümne aasta pärast, ütles ta, et soovib näha Euroopa regulatsioonides rohkem paindlikkust.

"Soovime saavutada kliimakaitset võimalikult kulutõhusalt läbi tehnoloogilise avatuse. Ühepoolsed poliitilised kohustused konkreetsete tehnoloogiate osas on põhimõtteliselt vale majanduspoliitiline lähenemine," rääkis Merz.

Saksamaal asuvad maailma ühed suurimad ja tuntumad autotootjad, mis annavad riigis tööd ligi 800 000 inimesele. Saksa autotööstus on aga suurtes raskustes ning kaotab maailmaturgudel positsioone.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Merzi kõnet kuulasid ka BMW, Mercedes-Benzi ja Volkswageni tegevjuhid. Nad noogutasid ja plaksutasid rõhutatult Merzi märkuste peale.

Saksa autotootjad kohtuvad reedel ka Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga. Eeldatakse, et nad hakkavad siis tegema lobitööd 2035. aasta seadusandluse muutmiseks.

Mõned Merzi liitlased nõuavad aga juba keelu täielikku tühistamist.

"See keeld on vale. Me peame selle kaotama," ütles Baieri liidumaa juht Markus Söder.