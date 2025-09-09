X!

ERR Tel Avivis: Iisraeli inimesed on sõjast väsinud

Foto: SCANPIX/AFP/Jalaa MAREY
Iisraeli inimesed Tel Avivi tänavatel tõdevad, et on väsinud sõjaolukorrast ning soovivad selle lõppemist. Küll aga tunnevad kohalikud end kindlamalt Iisraelis kui Euroopas või kusagil mujal.

Iisraeli sõda Hamasiga on kestnud pea kaks aastat.

"Ma tõepoolest ei saa aru, kuidas nad (Hamas - toim) ikka veel elus on. Kuidas nad ikka veel suudavad lennutada rakette meie peale ja kuidas nad ikka veel tapavad, kuidas nad on ellu jäänud selle kahe aasta jooksul?" küsitles Tel Avivi elanik Dina.

Tel Avivi kunstimuuseumi ees on endiselt kaetud laud nendele, kes on ikka veel Hamasi käes pantvangis. Praegu on laual 48 taldrikut, kuid ei ole teada, kui paljud pantvangid tegelikult veel elus on.

Kunstimuuseumi vastas on ka kõrghoone, mis meenutab aastatagust massiivset Iraani rünnakut Iisraelile.

"Sellesse ehitisse lendas sisse Iraani rakett, lõhkus selle hoone, mille kõrval on Armee peakorter. Ma arvan, et iraanlased tahtsid raketi sinna tulistada. Nad panid mõne meetriga mööda," ütles kohalik Moshe.

Ühiskond on sõjast väsinud.

"Kõik on läinud keerulisemaks, elu on läinud palju kallimaks, majanduslikult ja see on alles algus," sõnas Tel Avivi elanik Orly.

Samas on Iisraelis kindlam, kui kusagil mujal.

"Ma tunnen ennast kindlamana Iisraelis kui Euroopas praegu. Väljaspool on ohtlik antisemitismi pärast. See, mis praegu toimub Iisraelis - see konflikt tuleb Euroopasse kaasa, kus araablased on juutide vastu ja juudid araablaste vastu," tõdes Nathan.

Eetai tuli sugulastele külla Californiast. Kas ta usub, et USA president Donald Trump võiks juutide ja palestiinlaste vahele rahu tuua?

"Ma ei ole Trumpi fänn, kui olla aus. Ta on teinud mõningaid häid asju Iraani suunas, saatnud pommitajad, aga Trump enamasti lihtsalt ütleb sõnu. Ta räägib palju. Iga päev muudab meelt. Ühel päeval ütleb, et Bibi (Netanyahu - toim) on mu parim sõber ja siis, et ta on laps ja ma ei saa aru, mida ta täpselt tahab," lausus California elanik Eetai.

Sõja eskaleerumist inimesed Tel Avivi tänavatel valdavalt ei soovi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

