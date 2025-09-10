X!

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid

Poola õhujõudude hävitajad FA-50.
Poola õhujõudude hävitajad FA-50. Autor/allikas: SCANPIX / PAP / RAFAL GUZ
Välismaa

Poola õhukaitse tulistas öösel alla üle riigipiiri lennanud Vene droonid, teatas riigi peaminister Donald Tusk. Poola võimud sulgesid ööl vastu kolmapäeva Varssavi lennujaama ja panid riigi õhukaitse kõrgendatud valmisolekusse pärast teateid, et Venemaa droonid on öiste õhurünnakute laine ajal Ukrainale sisenenud ka Poola õhuruumi.

"Käimas on Poola õhuruumi rikkumistega seotud operatsioon. Sõjavägi kasutas nende objektide vastu relvi," teatas Tusk kolmapäeva varahommikul sotsiaalmeediakanalis X, märkides, et sellest kandis talle ette relvajõudude operatiivjuht. Tusk kinnitas, et pidevas kontaktis presidendi ja kaitseministriga.

Ööl vastu kolmapäeva sisenesid mõned Venemaa ründedroonid Poola õhuruumi, millega seoses tõstsid Poola relvajõud õhukaitse kõrgendatud valmisolekusse ning saatsid patrullima oma ja liitlaste hävitajad.

Poola relvajõudude operatiivjuhtkond teatas, et on aktiveerinud kõik vajalikud protseduurid riigi õhuruumi kaitsmiseks ja saatnud potentsiaalse ohu tõttu õhku nii Poola kui ka NATO riikide sõjalennukid.

"Tänase Venemaa rünnaku ajal Ukraina sihtmärkide vastu rikkusid Poola õhuruumi korduvalt drooni-laadsed objektid," teatas Poola õhuvägi. Maapealsed õhukaitse- ja radarisüsteemid on pandud kõrgendatud valmisolekusse ning käimas on operatsioon droonide leidmiseks ja neutraliseerimiseks, lisas õhuvägi.

Lennuliikluse jälgimise veebisaidi Flightradar24 andmed näitasid, et Poola õhuruumis viibis ka F-35 hävitaja, vahendas RBC-Ukraina.  

Kui teated droonide allatulistamisest tõele vastavad, oleks see esimene kord, kui mõni NATO riik on Vene droonide vastu sõjalist jõudu kasutanud, kommenteeris sotsiaalmeediakanal Special Kherson Cat.

Poola võimud kutsusid Podlaskie, Mazowieckie ja Lublini vojevoodkondade elanikke üles jääma siseruumidesse, hoiatades, et sõjaline operatsioon jätkub.

Lublini vojevoodkond piirneb otse Ukrainaga; Podlaskie asub piiri lähimast punktist umbes 50–70 kilomeetri kaugusel, samas kui Mazowieckie asub Ukraina piirist umbes 120–150 kilomeetri kaugusel.

USA Föderaalse Lennundusameti (FAA) veebisaidil avaldatud teates kinnitati, et Varssavi peamine rahvusvaheline lennujaam oli ajutiselt kättesaamatu riigi julgeoleku tagamisega seotud planeerimata sõjalise tegevuse tõttu.

Uudisteagentuuri Reuters teatel sulges Poola koguni neli lennujaama, sealhulgas Varssavi lennujaama, kuid Poola juhtkond ei ole ametlikult kinnitanud lennujaamade sulgemist.

USA lennuameti teatel oli üks ajutiselt suletud lennujaamadest Rzeszow-Jasionka Poola kaguosas, mis on reisijate ja relvade Ukrainasse transportimise üks peamisi keskusi.

Varem teatasid Ukraina õhujõud, et Venemaa droonid on sisenenud NATO liikme Poola õhuruumi, ohustades Zamosci linna, mis asub umbes 70 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, kuid eemaldasid selle avalduse hiljem Telegrami sõnumsiderakendusest.

Poola: õhuruumi rikkumised on agressioon

Võõraste droonide sisenemine Poola õhuruumi Venemaa korraldatud rünnaku ajal Ukraina vastu oli agressioon, mis ohustas avalikkuse turvalisust ja nõudis õhuobjektide allavõtmist, teatas Poola armee kolmapäeva hommikul.

"See on agressioon, mis kujutas endast reaalset ohtu meie kodanike turvalisusele," ütles Poola relvajõudude operatiivjuhatus X -is.

Poola lühendas reservistide relvile kutsumise aega

Poola relvajõudude territoriaalkaitse (WOT) vähendas pärast ööl vastu kolmapäeva toimunud Vene droonide sisenemist riigi õhuruumi reservväelaste teenistusse kutsumise maksimaalset aega.

Territoriaalkaitse vägi, mis on moodustatud sõduritest, kes ühendavad sõjaväeteenistuse teiste töökohtadega, lühendas Poola neljas idapoolsemas vojevoodkonnas reservistide teavitusaega kuue tunni pikkuseseks, teatas WOT sotsiaalmeedia vahendusel.

USA kongresmenid kritiseerivad Vene droonimanöövreid 

USA kongresmen Joe Wilson nimetas Poola piirialadel toimuvat intsidenti sõjaaktiks.

"Venemaa ründab NATO liitlast Poolat Iraani droonidega vähem kui nädal pärast seda, kui president Trump võõrustas Valges Majas president Nawrockit. See on sõjaakt ja me oleme NATO liitlastele tänulikud kiire reageerimise eest sõjakurjategija Putini jätkuvatele provotseerimata agressioonile vabade riikide vastu. Ma kutsun president Trumpi üles vastama kohustuslike sanktsioonidega, mis viivad Venemaa sõjamasina pankrotti ja varustavad Ukraina relvadega, mis on võimelised Venemaad ründama," kirjutas Wilson sotsiaalmeediakanalis X.

"Putin ei ole enam rahul ainult Ukrainas kaotamisega, pommitades emasid ja imikuid, vaid paneb nüüd otseselt proovile meie otsusekindluse NATO territooriumil. Putin teatas, et "Venemaa ei tunne piire". Vabad ja jõukad riigid õpetavad Venemaad piiride asjus," jätkas Wilson.

Senaator Dick Durbin kirjutas X-is, et Venemaa korduvad NATO õhuruumi rikkumised droonidega on märk sellest, et Vene režiimijuht Vladimir Putin paneb proovile "meie otsusekindluse kaitsta Poolat ja Balti riike".

"Pärast tapatalguid, mida Putin Ukrainas jätkuvalt korraldab, ei saa neid sissetunge ignoreerida," lisas ta.

Olukorrast ülevaate andnud väljaanne The Kyiv Independent tõdes, et ei saa teateid võimalikest droonide piiriületustest ise kinnitada ja Poola võimud ei ole öelnud, kas mõni droon ületas riigi õhuruumi.

Poola piiri ääres toimuvad droonimanöövrid arengud leiavad aset pärast Venemaa eelmisel nädalal korraldatud suurimat õhurünnakut Ukrainale, mis on suunatud mitmele Ukraina piirkonnale ja kutsunud esile häireid naaberriikides.

Poola on olnud kõrgendatud valmisolekus oma õhuruumi sisenevate objektide suhtes alates 2022. aastast, mil Ukraina eksinud rakett tabas Lõuna-Poola küla, tappes kaks inimest, mõni kuu pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse. Kuid selle kohta, et Poola või liitlaste kaitsejõud oleks mõne drooni hävitanud, teateid pole.

Ukraina õhujõudude andmetel oli kell 3.20 kohaliku aja järgi suurem osa Ukrainast, sealhulgas Poolaga piirnevad läänepoolsed Volõõnia ja Lvivi oblast, olnud mitu tundi õhuhäire all.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, Reuters, RBC-Ukraina

