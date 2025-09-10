Otse kell 10: Ursula von der Leyen olukorrast Euroopa Liidus
Kolmapäeval peab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Euroopa Parlamendi selle sügise esimese täiskogu ees iga-aastase kõne olukorrast Euroopa Liidus. Kell 10 algavat kõnet saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis.
Kõne kuulamiseks saab valida endale sobiva keele.
Pärast kõnet jätkub Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ülekanne aruteluga, mille käigus analüüsivad kuuldut riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Siim Tiidemann, välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Martin Roger ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse asedirektor ja välispoliitika programmi juht Helga Kalm.
