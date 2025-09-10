X!

Otse kell 13.30: riigikohus arutab advokaatide kliendisaladuse kaitset

Riigikohus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Riigikohtus toimub kolmapäeval istung, kus kõne all on advokaatide kutsesaladuse kaitse tagamine. Kell 13.30 algavat avalikku arutelu näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Kohtuasi puudutab advokaatide Sander Potisepa, Küllike Nammi ja Kristiina Urb-Semjonovi kaebust.

Nimelt kuulas politsei kuriteo uurimise käigus pealt ühe inimese telefonikõnesid ning muu hulgas jäädvustati ka tema vestlused advokaatidega. Advokaadid leidsid, et pealtkuulamisega rikuti nende eraelu puutumatust ja kliendisaladuse kaitset. Samuti rikuti advokaatide arvates nende õigusi hiljem pealtkuulamisest teavitamata jätmisega. Advokaatide hinnangul tuleb kliendisaladust sisaldavad kõnesalvestised kohe kustutada, kui nendest just ei selgu, et advokaat on ise toime pannud kuriteo.

Maakohus rahuldas advokaatide kaebuse ja samale järeldusele jõudis ka ringkonnakohus. Nii esimese kui ka teise astme kohtu hinnangul on Eesti seadustes puudulikult reguleeritud, kuidas toimida jälitustegevuse käigus jäädvustatud advokaadi ja kliendi suhtlusega, mis pole tõendiks. Seetõttu lähtusid kohtud asja lahendades paljuski Euroopa Liidu õigusest ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast.

Riigikohus hakkab nüüd asja arutama prokuratuuri kaebuse alusel.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

