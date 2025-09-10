Otse kell 12: riigikogu infotunnis Michal, Ligi, Terras

Riigikogu infotunnis osalevad täna peaminister Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi ning regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Kell 12 algavat infotundi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michal vastab riigikogu liikmete küsimustele, mis puudutavad olukorda riigikaitses, automaksu, riigi juhtimisvalikuid, olukorda riigis, kaitseministri sobivust ametisse, makse, korralagedust riigijuhtimises ning julgeolekut drooniintsidendi ja seonduvate küsimuste valguses.

Ligi vastab küsimustele valitsuse otsuste ja raha kohta.