Otse kell 14: riigikogu hääletab umbusaldusavaldust Karmen Jollerile
Riigikogu kolmapäevase istungi päevakorras on 21 riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks sotsiaalminister Karmen Jollerile. Kell 14 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Keskerakond, EKRE ja kolm fraktsioonitut saadikut andsid esmaspäeval üle umbusaldusavalduse sotsiaalminister Karmen Jollerile. Umbusaldajate sõnul valitseb Jolleri vastutusalas suur korralagedus ja maksumaksja raha hooletu kasutamine ning tema ametiaja jooksul on pikaajalised probleemid vaid süvenenud.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi