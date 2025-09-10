Otse kell 14: riigikogu hääletab umbusaldusavaldust Karmen Jollerile

Keskerakond, EKRE ja kolm fraktsioonitut saadikut andsid esmaspäeval üle umbusaldusavalduse sotsiaalminister Karmen Jollerile. Umbusaldajate sõnul valitseb Jolleri vastutusalas suur korralagedus ja maksumaksja raha hooletu kasutamine ning tema ametiaja jooksul on pikaajalised probleemid vaid süvenenud.