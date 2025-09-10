Otse kell 8.30: riigikogu erikomisjon arutab kaitseministeeriumi probleeme

Istungile on kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, kaitseministeeriumi siseauditi juht Pille Pärnpuu, kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektori asetäitja Katri Raudsepp, riigikontrolör Janar Holm ja riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen

Riigikontroll sedastab aruandes, et kaitseministeeriumi valitsemisalas valitseb segadus töökorralduses ning sellel on rahaliselt hinnatavad tagajärjed.

"Inimesed eeldavad õigusega, et just kaitse valdkonnas peavad asjad olema eeskujulikult korras ja selged. Täna aga on riigikontroll leidnud, et valitseb riigikaitse raha kasutuses süsteemse iseloomuga probleem. See lõhub usaldust ning vajab sisulise kvaliteediga vastuseid ja tegevust," leiab riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa).