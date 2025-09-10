X!

Norstat: Keskerakonna edu Tallinnas püsib mäekõrgune

Eesti
Keskerakond tutvustas Tallinna esinumbreid
Keskerakond tutvustas Tallinna esinumbreid
Eesti

Keskerakonna toetus Tallinnas püsib teiste erakondade ees mäekõrgune, kuid ei ole veel piisav, et saada kohalike valimiste järel pealinna volikogus absoluutne häälteenamus.

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati viimase küsitluse järgi oli Keskerakonna toetus Tallinnas 44,9 protsenti. Neli aastat tagasi kohalikel valimistel sai partei 45,4 protsenti toetust, mis andis neile 79-liikmelises volikogus 38 mandaati.

Teisel kohal pealinna valijate eelistustes on Isamaa 14,9 protsendiga, kellele järgneb Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13 protsendiga.

Reformierakonna toetus Tallinnas oli 11 protsenti, Parempoolsetel 6,9 ja EKRE-l 5,9 protsenti.

Eesti 200 toetus oli viimases küsitluses 1,2 protsenti, erakonnal Koos 1,1 protsenti, Rohelistel ja ERK-l alla protsendi.

Küsitluse järgi võtab Keskerakond valimisvõidu kaheksast linnaosast seitsmes, vaid Nõmmel (Keskerakonna esinumber on seal Tiit Terik) ootab neid allajäämine Isamaale (esinumber seal Urmas Reinsalu) ja Reformierakonnale (esinumber Urmas Paet).

Eriti võimsa tulemuse teeb Keskerakond Lasnamäel, kus küsitluse järgi lubab neid toetada 66,7 protsenti. Lasnamäel kandideerib taaskord Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kes neli aastat tagasi sai seal 27 663 häält. Tõsi, eelseisvatel valimistel kaotab Lasnamäe kaks mandaati ning ühe mandaadi saavad juurde Nõmme ja Kesklinn.

Tallinn jaotas mandaadid ümber seetõttu, et riigikogu võttis märtsis põhiseaduse muudatusega kolmandate riikide kodanikelt valimisõiguse kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Suuremalt jaolt puudutas see Venemaa kodanikke, kes oktoobris enam valida ei saa. Tallinna linn eemaldas valijate nimekirjadest kolmandate riikide kodanikud ja kuna neid elas kõige enam Lasnamäel, siis puudutaski see kõige enam selle linnaosa valijaid.

Isamaal läheb üldtoetusest (14,9 protsenti) paremini lisaks Nõmmele (24,8 protsenti) ka Pirital (20 protsenti), Kristiines (17,3 protsenti), Mustamäel (16,2 protsenti). Haaberstis ja Kristiines on toetus üldtoetusega võrdsel 15 protsendi tasemel, Põhja-Tallinnas 14 protsendi tasemel ja Lasnamäel üheksa protsendi tasemel.

Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal läheb valimistel kõige paremini Kesklinnas, kus kandideerib ka praegune linnapea Jevgeni Ossinovski. Kui SDE üldtoetus on 13 protsenti, siis küsitlus lubab neil Kesklinnas 20,1 protsenti toetust. Üldtoetusest läheb SDE-l paremini ka Kristiines (17,5 protsenti) ja Põhja-Tallinnas (15,7 protsenti). Aga näiteks Lasnamäel lubab SDE-d valida vaid 7,7 protsenti.

Reformierakonnal tõotab parim valimistulemus (20,4 protsenti) tulema Nõmmel, kus kandideerib nende selle piirkonna raudvara Urmas Paet. Keskmisest toetusest parema tulemuse peaks erakond tegema ka Pirital, Kristiines ja Kesklinnas.

Parempoolsete toetusnumbrid on keskmisest kõrgemad Nõmmel, Pirital ja Kesklinnas (viimases kandideerib erakonna esimees Lavly Perling).

EKRE-l läheb paremini Nõmmel, Mustamäel ja Haaberstis. Kesklinnas, kus kandideerib erakonna esimees Martin Helme, lubab Norstati küsitlus neile aga keskmisest väiksemat toetust (3,9 protsenti).

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13. oktoobrist kuni 19. oktoobrini. 

Toimetaja: Urmet Kook

