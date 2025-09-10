X!

Venemaa korraldas Ukrainale suure õhurünnaku

Vene õhurünnaku alla sattunud Kiievi taevas ööl vastu kolmapäeva.
Vene õhurünnaku alla sattunud Kiievi taevas ööl vastu kolmapäeva. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Venemaa korraldas ööl vastu kolmapäeva suure drooni- ja raketirünnaku Ukrainale, võttes sihikule Kiievi ja riigi läänepoolsed oblastid. Mitu Vene drooni lendas ka üle Ukraina läänepiiri Poolasse, kus aktiveeriti õhukaitse ja tulistati mitu drooni alla.

Esmalt saatis Vene armee öösel erinevatest suundadest Ukraina pihta välja mitu ründedroonide Shahed gruppi. Vaenlase droonid liikusid idast ja lõunast läänepoolsete piirkondade suunas, kirjeldas väljaanne RBK-Ukraina.

Kolmapäeva varahommikul teatas Ukraina õhukaitse Vene tiibrakettide grupi sisenemisest. Mõned neist sisenesid Ukraina õhuruumi põhjast ja mõned lõunast. Raketid liikusid samuti lääne suunas.

Shahedide rünnaku ajal kuuldi plahvatusi Kiievis, Lvivis ja Lutskis. Kella seitsmese seisuga ei olnud aga kahjudest veel teatatud.

Kell kuus hommikul tabas Ukrainat Vene tiibrakettide ulatuslik rünnak ning plahvatustest teatati Žõtomiri, Lutski ja Vinnõtsja oblastis.

Vinnõtsja oblastis tabas õhurünnak tsiviiltööstusrajatisi, aga seni pole veel inimohvrite kohta andmeid.

Žõtomõri oblastit tabanud Vene kamikaze-droonide ja tiibrakettide rünnaku tagajärjel hukkus üks inimene ja teine ​​sai vigastada. Mitmed tsiviilettevõtted ja eramud said kahjustada.

Hmelnõtskõi oblasti võimud teatasid, et Vene õhurünnakus hävis rõivavabrik ning kahjustada said bensiinijaam ja lähedalasuvate majade aknad purunesid. Oblasti Volotšõski linnas sai vigastada saanud kolm elanikku.

Tšerkassõ oblasti kohal tehti kahjutuks kaks Venemaa raketti ja kümmekond drooni. Inimesed viga ei saanud, aga pihta sai taristu.

Nii hävis Zolotonoša rajoonis plahvatuses osaliselt laut ning kaks lehma suri. Samuti said kahjustada lähedalasuva viie maja aknad ja katused. Zvenigorodi rajoonis purunesid viie hoone aknad ja lisaks sai kannatada elektriliin.

Sõrskõi sõnul lähenevad Venemaa selle aasta kaotused 300 000-le

Vene relvajõud on 2025. aastal kaotanud ligi 300 000 sõjaväelast, teatas Ukraina vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

"Venemaa armee kaotused alates aasta algusest on jõudnud juba peaaegu kolmesaja tuhande (299 210) inimeseni," kirjutas Sõrskõi teisipäeval sotsiaalmeedias.

Ehkki Moskva ei avalda oma sõjakaotusi, on Ukraina ametnike sõnul Venemaa kaotused umbes kolm korda suuremad kui Ukraina omad.

Alates täiemahulise sissetungi algusest 2022. aastal on Venemaa kaotanud tapetute, haavatute ja kadunutena rohkem kui miljon sõjaväelast, Ukraina sõjaliste hinnangute kohaselt on umbes 30 protsenti nendest kaotustest tekkinud viimase üheksa kuu jooksul.

Lääneriikide luureagentuurid  on suures osas nõustunud Kiievi hinnangutega, kusjuures Briti sõjaväeluure teatas augustis, et Venemaa vägede kaotused ületasid miljoni.

Vaatamata sellele, et Vene armee kannab rindel väga vähest edu saavutades väga suuri kaotusi, on Venemaa endiselt kinni oma maksimalistlikes nõudmistes Ukrainale, taotledes Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastit oma täieliku kontrolli alla.

The Kyiv Independent meenutas, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin olevat hiljuti Valgele Majale öelnud, et kavatseb Ukraina idaosas asuva Donbassi piirkonna hõivata 2025. aasta lõpuks. Samas on Venemaa alates 2022. aasta novembrist hõivanud vähem kui ühe protsendi Ukraina territooriumist.

 

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBC-Ukraina, The Kyiv Independent

