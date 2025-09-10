Kaljulaid: kõik erakonnad peaksid Tallinnas EKRE-le pöialt hoidma

"Naljaga pooleks, aga praegu peaksime kõik hoidma Tallinnas pöialt EKRE-le. Sest kui EKRE jääb alla künnise, on Keskerakonnal suure tõenäosusega volikogus jälle enamus ning kõik ülejäänud vaatavad neli aastat linna juhtimist televiisorist," kirjutas sotsiaalmeedias Kaljulaid, kes ise seekord valimistel ei kandideeri.

Ta selgitas, et kui vaadata varasemate valimiste tulemusi, siis on Keskerakonna tulemus kolmel korral olnud praeguse reitinguga samas suurusjärgus ehk 40-50 protsendi kandis ning kahel korral on see andnud neile absoluutse enamuse, ühel korral aga mitte.

"Määrava tähtsusega oli niinimetatud prügikasti suurus ehk kui palju hääli anti alla künnise jäänud erakondadele," sõnas Kaljulaid. "Ja sellest tulenevalt peaks paradoksaalsel kombel SDE, Reformierakond ja Isamaa hetkel hoidma pöialt Martin Helme juhitud EKRE-le ja ehk ka mõtlema, kuidas saaksid omalt poolt nende nähtavust suurendada."

Kaljulaid tõi välja, et kui EKRE-l õnnestub künnis ületada, läheb kaotsi umbes kolm protsenti häältest, nagu see juhtus nelja aasta eest ning sel juhul ei saa Keskerakond volikogus enamust. Kui aga EKRE napilt alla künnise jääb, on prügikastis seitse protsenti hääli.

Riigikogu liige märkis, et on maitse asi, kas konkureerivad erakonnad peaksid EKRE tulemuse parandamiseks enda valijaid EKRE-ga rohkem hirmutama või proovima tõstatada EKRE-le soodsaid teemasid, kuid midagi oleks tark teha küll, sest kui upub EKRE, lähevad koos nendega põhja ka liberaalid.

"Ja kui EKRE ujub välja, siis on liberaalidel teoreetiliselt mingi võimalus olla nelja aasta jooksul linnavalitsuses," lisas Kaljulaid.

Lisaks on tema hinnangul tähtis, et veel alles jäänud Eesti 200 toetajad mõistaksid, et iga sellele erakonnale antud hääl suurendab tõenäosust, et Keskerakond saab Tallinnas ainuvõimule, aga ka vastupidi – iga Eesti 200-le vähem antud hääl vähendab seda tõenäosust.

"Mis puudutab Eesti 200 valijaid, siis oma väärtuste eest võitlemise seisukohast oleks praegu isegi Martin Helme poolt hääletamine targem tegu, kui valida Terrast või teisi Eesti 200 kandidaate. Või siis minna valimispäeval seenele. Aga kindlasti mitte panna oma häält sinna prügikasti, kust Keskerakond kütust saab peale valimisi," lausus Kaljulaid.