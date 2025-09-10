X!

Kaljulaid: kõik erakonnad peaksid Tallinnas EKRE-le pöialt hoidma

Eesti
Raimond Kaljulaid.
Raimond Kaljulaid. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kui EKRE jääb kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Tallinnas alla künnise, saab Keskerakond linnavolikogus tõenäoliselt enamuse, mistõttu tasuks kõigil konkurentidel pealinnas EKRE-le pöialt hoida, ütles riigikogu liige Raimond Kaljulaid (SDE).

"Naljaga pooleks, aga praegu peaksime kõik hoidma Tallinnas pöialt EKRE-le. Sest kui EKRE jääb alla künnise, on Keskerakonnal suure tõenäosusega volikogus jälle enamus ning kõik ülejäänud vaatavad neli aastat linna juhtimist televiisorist," kirjutas sotsiaalmeedias Kaljulaid, kes ise seekord valimistel ei kandideeri.

Ta selgitas, et kui vaadata varasemate valimiste tulemusi, siis on Keskerakonna tulemus kolmel korral olnud praeguse reitinguga samas suurusjärgus ehk 40-50 protsendi kandis ning kahel korral on see andnud neile absoluutse enamuse, ühel korral aga mitte.

"Määrava tähtsusega oli niinimetatud prügikasti suurus ehk kui palju hääli anti alla künnise jäänud erakondadele," sõnas Kaljulaid. "Ja sellest tulenevalt peaks paradoksaalsel kombel SDE, Reformierakond ja Isamaa hetkel hoidma pöialt Martin Helme juhitud EKRE-le ja ehk ka mõtlema, kuidas saaksid omalt poolt nende nähtavust suurendada."

Kaljulaid tõi välja, et kui EKRE-l õnnestub künnis ületada, läheb kaotsi umbes kolm protsenti häältest, nagu see juhtus nelja aasta eest ning sel juhul ei saa Keskerakond volikogus enamust. Kui aga EKRE napilt alla künnise jääb, on prügikastis seitse protsenti hääli.

Riigikogu liige märkis, et on maitse asi, kas konkureerivad erakonnad peaksid EKRE tulemuse parandamiseks enda valijaid EKRE-ga rohkem hirmutama või proovima tõstatada EKRE-le soodsaid teemasid, kuid midagi oleks tark teha küll, sest kui upub EKRE, lähevad koos nendega põhja ka liberaalid.

"Ja kui EKRE ujub välja, siis on liberaalidel teoreetiliselt mingi võimalus olla nelja aasta jooksul linnavalitsuses," lisas Kaljulaid.

Lisaks on tema hinnangul tähtis, et veel alles jäänud Eesti 200 toetajad mõistaksid, et iga sellele erakonnale antud hääl suurendab tõenäosust, et Keskerakond saab Tallinnas ainuvõimule, aga ka vastupidi – iga Eesti 200-le vähem antud hääl vähendab seda tõenäosust.

"Mis puudutab Eesti 200 valijaid, siis oma väärtuste eest võitlemise seisukohast oleks praegu isegi Martin Helme poolt hääletamine targem tegu, kui valida Terrast või teisi Eesti 200 kandidaate. Või siis minna valimispäeval seenele. Aga kindlasti mitte panna oma häält sinna prügikasti, kust Keskerakond kütust saab peale valimisi," lausus Kaljulaid.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:59

Politsei kahtlustab siseinfo lekitamises Eesti Energia juhtivametnikku

14:56

Jazz-ansambel The Nonconceptual Art Club andis välja teise albumi

14:52

Malõgina kaotas Rumeenias avaringis

14:50

Ursula von der Leyen väljendas solidaarsust Poolaga

14:41

Galerii: publikurekordi teinud Station Narva kogus üle 5300 külastuse

14:23

Eesti jõutõstja Eliise Mikomägi tuli taas maailmameistriks

14:22

Hans Väre: riigi pealisülesanne peab olema usalduse hoidmine

14:18

Prantsusmaal puhkesid valitsusvastased meeleavaldused

14:11

Disainer Sandra Luks: eesti moe juurde leiavad tee paljud maailmastaarid

14:05

Prantsusmaa uueks peaministriks saab senine kaitseminister Sébastien Lecornu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

13:34

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid Uuendatud

09.09

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

09.09

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamises Uuendatud

09.09

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

09.09

Sõja 1294. päev: Venemaa tappis õhurünnakus Donetski oblastile vähemalt 24 inimest Uuendatud

09:01

Vene saatkond esitas noodi sõdurite matmispaikade "rüvetamise" pärast

09.09

Vallavanem Taavi Aasa vangerdus viis ametist Põltsamaa lossi juhi

11:09

Merilo: on vähetõenäoline, et Vene droonid tungisid Poola õhuruumi kogemata

09.09

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti Uuendatud

10:19

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaimad inimesed Käärmann ja Hinrikus Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:52

Malõgina kaotas Rumeenias avaringis

14:23

Eesti jõutõstja Eliise Mikomägi tuli taas maailmameistriks

13:46

Tallinna maratonil on üheks starteriks president Alar Karis

12:56

Eesti rannajalgpallikoondis jätkas sõelmänge suure võiduga Läti üle

loe: kultuur

14:56

Jazz-ansambel The Nonconceptual Art Club andis välja teise albumi

14:41

Galerii: publikurekordi teinud Station Narva kogus üle 5300 külastuse

13:42

Pildid: Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted jõudis lõpule

13:24

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

loe: eeter

14:11

Disainer Sandra Luks: eesti moe juurde leiavad tee paljud maailmastaarid

12:29

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

11:19

Toortoiduentusiast: koerte lemmik on sea kõrisõlm, veise magu ja veise kõrv

10:34

Bioloog: lehed kolletuvad tänavu aeglasemalt

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (10.09.2025 12:00:00)

10:50

Tootjad leiavad, et biometaani laiemat kasutuselevõttu võiks endiselt toetada

10:00

Sillamäe eesti põhikool seisab suure huvi tõttu silmitsi ruumipuudusega

09:55

Harkus avab taas uksed rekonstrueeritud Ilmakeskus

09:20

Raadiouudised (10.09.2025 09:00:00)

09.09

Päevakaja (09.09.2025 18:00:00)

09.09

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel

09.09

Omavalitsused korraldavad ümber osavaldade tööd

09.09

Pärimusmuusik Susanna Viktoria Mõtsmees lõimib muusikasse esivanemate loomingut

09.09

Narvas on KOV valimistel 20 aasta tihedaim konkurents

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo