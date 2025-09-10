X!

Lumi: Keskerakond võib Tallinnas saavutada absoluutse enamuse

Foto: Siim Lõvi /ERR
Politoloog Ott Lumi sõnul ei saa välistada võimalust, et Keskerakond saavutab kohalike omavalitsuste valimistel Tallinna volikogus absoluutse enamuse.

Viimaste Norstati küsitluste järgi saab Keskerakond Tallinnas pea sama palju kohti kui möödunud valimistel. EKRE toetus on küsitluste järgi aga 5,9 protsenti ehk veapiiril. Kui EKRE ei peaks Tallinnas volikogusse pääsema, võivad neile antud hääled minna suuresti Keskerakonnale – inimesed otsustavad otse Keskerakonna poolt hääletada või siis alla valimiskünnise jäänud hääled jagatakse teiste erakondade vahel proportsionaalselt.

Saatejuht Indrek Kiisler täheldas, et Keskerakonna enamuse saavutamine Tallinna volikogus ei ole välistada. Tallinna Ülikooli politoloog Ott Lumi nõustus saatejuhiga.

"Ma ka ei välistaks seda," sõnas Lumi. "Lisaks sellele Keskerakonna põhisõnum korreleerub rahvusvaheliste poliitika sündmustega. Selles mõttes, et nad ei peagi vokaalselt välja ütlema, et nad on nii-öelda venemeelsed, aga ajalooliselt ja vaadates seda nimekirja, kahtlemata on suur tõenäosus, et just muukeelsed inimesed lähevad täna isegi rohkem Keskerakonna valijate sekka nüüd."

Lumi tõi välja ka inimeste sotsiaalse olukorra, mis võib Keskerakonna edulootust kohalikel valimistel suurendada. "Inimesed on ikkagi üle Eesti, kaasa arvatud teatud Tallinna regioonides – Põhja-Tallinnas, Lasnamäel – on sotsiaalses kriisis. Inimesed ei oma sellist sissetulekut. Need kaks tegurit tekitavad nii-öelda ristlõike. Keskerakonnal võib olla mastaapne edulootus," ütles ta.

Inimesed, kes möödunud aastal Keskerakonnast lahkusid ja teistesse erakondadesse astusid, võivad nüüd oma otsust kahetseda, täheldas Lumi.

"Inimesed konjuktuurses mõttes arvasid, et Keskerakonna sõit on läbi. Aga tuli välja, et tegelikult ei ole. Ma arvan, et kahtlemata need inimesed, kes üle hüppasid erinevatesse erakondadesse – nad võivad praegu mõtelda, kas oli see mõistlik mõte," märkis Lumi.

Lumi sõnul on kohalike valimiste kontekstis keeruline öelda, mis hakkab toimuma järgmistel riigikogu valimistel.

"Kohalikud valimised on märk – hoovus, mis kannab välja riigikogu valimisteni, aga mulle tundub, et nendel kohalikel valimistel ikkagi see üleüldine segadus on suur, mida indikeerib ka üleriigiline pilt. Tegelikult väga paljud erakonnad ikkagi ei ole suutnud oma inimesi hoida. Ennekõike Reformierakond – mastaapselt nende inimesed kandideerivad KOV-valimistel valimisliitudes ja see probleem on ka teistel erakondadel. See on mingi sügavam dünaamika," rääkis Lumi.

Reformierakond ja Eesti 200 on valinud valimistel vastandliku lähenemise. Tallinnas on Reformierakond mehitanud nimekirjade esinumbrid kas ministrite või väga tuntud poliitikutega. Eesti 200 on aga paigutanud ministrid nimekirjade lõppu.

Lumi nõustus, et selle põhjus võib olla see, et E200 ministrid ei ootagi valimistelt kõrget tulemust.

"Eesti 200 olukord on ikkagi väga kehv. Ma arvan, et nende lagumisprotsess nüüd algab," sõnas Lumi.

"Ka Reformierakonna puhul – nemad on väga strateegiliselt mõelnud, nad teavad, et põruvad, ja nad nimme on kõik need ministrid pannud nimekirjade etteotsa. Loogiline nende poolt ka. Kuigi kui me mõtleme Reformierakonna jätkusuutlikkuse mõttes, siis tegelikult küsimus on, kas see strateegia on lõpuni edukas. Ma arvan, et praegu on see kriisi fenomen, aga nende puhul on ka [küsimus], mis on nende strateegia pärast valimisi," rääkis ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Otse uudistemajast", intervjueeris Indrek Kiisler

