Politsei kahtlustab siseinfo lekitamises Eesti Energia juhtivametnikku

Postimees kirjutas, et politsei- ja piirivalveameti kinnitusel on üks kahtlustuse saanutest Jaanus Arukaevu, kes ostis Enefit Greeni aktsiaid järjepidevalt eelmise aasta vältel. Siis tegi ta pausi ja hakkas märtsis, enne ülevõtmispakkumise teadet taas tempokamalt aktsiaid soetama.

Arukaevu ise ei soovinud ERR-ile kahtlustuse saamise kohta midagi öelda.

"Ei, ma ei kommenteeri seda teemat," lausus Arukaevu, kes on Eesti Energias töötanud alates 1999. aastast, olnud mitmetel juhtivatel ametikohtadel ning viimased 18 aastat tegelenud regulaatorsuhetega.

Keskkriminaalpolitsei esitas teisipäeval kolmele inimesele ja ühele ettevõttele kahtlustuse siseteabe alusel kauplemises ning ühele inimesele siseteabe avaldamises. Kahtlustused puudutavad börsitehinguid, mis tehti enne Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumise teate avalikustamist.

Kahtlustuse on saanud ka Glassinvest OÜ ja selle juhatuse liige Rain Luik. Glassinvesti omanik on Piret Pärna, kes on Eleringi taastuvenergia tootejuht ja on varasematel aastatel kuulunud vähempakkumiste hindamise komisjoni. Pärnale politsei teatel kahtlustust esitatud ei ole.

Samuti on keskkriminaalpolitsei esitanud kahtlustuse Enefit Greeni endisele juhile Aavo Kärmasele. Viimane ütles teisipäeval ERR-ile, et on aktsiaid ostnud, kuid mingit siseinfot tal ei olnud ja selle alusel ei ole ta ka tehinguid teinud.

Kuriteoteate esitas finantsinspektsioon ning kriminaalmenetluse käigus kontrollib politsei informatsiooni, kas kahtlustatavad said aktsiate ülevõtmispakkumist puudutavat siseinfot ja kas lekkinud teave võimaldas neil enne teate börsile avaldamist teha Tallinna aktsiaturul kõrge kasumlikkusega ebaseaduslikke tehinguid.

Esialgse kahtlustuse kohaselt võidi tehingutega teenida 130 000 eurot ebaseaduslikku tulu.