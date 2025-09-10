Belgia palub USA-lt abi võitluses narkokaubandusega

"Me vajame ameeriklasi. Tööd on palju ja me saame selle ära teha ainult koos, " ütles Bart De Wever ajakirjanikele, kui ta koos Noemiga sadamas ringkäiku tegi.

Ta kiitis USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni juhtrolli võtmise eest narkokartellide vastases võitluses Ameerika mandritel.

Ta pakkus välja, et eelmisel aastal Euroopa kolme suurima sadama – Antwerpeni, Hollandi Rotterdami ja Saksamaa Hamburgi – vahel algatatud julgeolekupartnerlust saaks potentsiaalselt laiendada ka Ladina-Ameerika sadamatele.

"USA abiga saaksime kehtestada need turvanormid ka päritoluriikides – see oleks tohutu abi," ütles Bart De Wever.

Noem kinnitas, et Ühendriigid jätkavad koostööd Belgia võimudega, et võidelda rahvusvaheliste kuritegelike organisatsioonide vastu.