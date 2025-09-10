Trumpi liitlast Charlie Kirki tulistati ülikoolis toimunud üritusel

"Charlie Kirki tulistati Utah Valley ülikoolis. Tema seisund on teadmata," ütles pressiesindaja Fox Newsile, kes teatas, et Kirk viidi haiglasse.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotes on näha, kuidas Kirk räägib mikrofon käes, istudes valges telgis, millel on loosungid "Ameerika tagasitulek" ja "Tõesta, et ma eksin". Kõlab üksainus lask ja on näha, kuidas Kirki kaela vasakult küljelt voolab suur kogus verd.

"Lähedalasuvast hoonest tulistati lask ja kahtlusalune on vahi all," ütles ülikooli pressiesindaja Reutersile e-kirjas. Sotsiaalmeedias levib ka video kahtlustatava arreteerimisest.

Man detained at Utah Valley University after Charlie Kirk was shot.



"The man who shot Charlie Kirk," said an event attendee.



Continue to pray for Charlie.pic.twitter.com/Ujb40jfTJc — Collin Rugg (@CollinRugg) September 10, 2025

"Jälgime tähelepanelikult teateid traagilise tulistamise kohta, milles sai tabamuse Charlie Kirk Utah Valley ülikoolis," ütles FBI direktor Kash Patel X-s. "Meie mõtted on Charlie, tema lähedaste ja kõigi kannatanutega."

FBI agendid on sündmuskohal.

Kirk, aktivist ja konservatiivse tudengigrupi Turning Point USA asutaja, mängis novembris võtmerolli noorte toetuse suurendamisel Trumpile. Tema üritused ülikoolilinnakutes üle kogu riigi meelitavad tavaliselt kohale suuri rahvahulki.

Kirkil on X-is 5,2 miljonit jälgijat ning ta juhib populaarset taskuhäälingusaadet ja raadiosaadet "The Charlie Kirk Show". Hiljuti oli ta ka Fox Newsi saate "Fox & Friends" kaasjuht.

"Me kõik peame palvetama Charlie Kirki eest, keda tulistati," ütles Trump Truth Socialis. "Läbinisti suurepärane mees. JUMAL ÕNNISTAGU TEDA!"

Utahi osariigi endine esindajatekogu liige vabariiklane Jason Chaffetz oli ülikoolis toimunud tulistamise pealtnägija

Chaffetz ütles CNN-ile, et Kirk vastas esimesele küsimusele, mida ta kirjeldas kui religioosset küsimust. Teine küsimus puudutas transseksuaalide tulistamist ja massitapmisi.

"Kui see küsimus esitati... Ma vaatasin Charliet. Ma ei saa öelda, et ma nägin verd. Ma ei saa öelda, et ma nägin teda pihta saamas, aga ma nägin, kuidas ta kohe kukkus," ütles Chaffetz.

"Niipea kui lask käis, tormati lavale ja kõik hakkasid laiali jooksma ning karjuma ja kisama, nagu võite ette kujutada," lisas ta.