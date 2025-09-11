Sõja 1296 päev: Ukraina partisanid teatasid rünnakust Tuula linna sõjatehasele

Ukraina-meelne partisaniliikumine teatas, et ründas Venemaal Tuula linnas asuvat sõjatehast. Pärast viimast Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumist Ramsteini formaadis on Ukraina kindlustanud uued kokkulepped partneritega, mille hulgas on USA relvade ostmise rahastamine, Ukraina droonide laiendatud tootmine ja täiendavad õhutõrjesüsteemid, ütles kolmapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Rootsi annab Ukrainale 8,6 miljardi dollari väärtuses sõjalist abi

Rootsi valitsus teatas neljapäeval, et annab aastatel 2026-2027 Ukrainale 8,6 miljardi dollari väärtuses sõjalist abi.

Vene rünnakutes hukkus ööpäevaga kolm tsiviilinimest

Vene rünnakud tapsid viimase ööpäeva jooksul Ukrainas kolm ja vigastasid 25 inimest, kahjustada sai Sumõ katedraal, kirjutab The Kyiv Independent

Vene rünnakud üle Ukraina tapsid viimase ööpäeva jooksul vähemalt kolm tsiviilisikut ja vigastasid vähemalt 25 inimest, teatasid regionaalsed võimud neljapäeval.

Venemaa lasi öö jooksul Ukraina poole 66 Shahed-i ja muud tüüpi drooni, Ukraina lasi neist alla 62. Neli ründadrooni tabasid erinevaid piirkondi.

Sumõ oblastis sai 16-aastane nooruk vigastada, kui Vene FPV-droon tabas Velõka-Põsarivka põlluteel mootorratast, teatas piirkondlik sõjaväeadministratsioon.

Venemaa korraldas 102 rünnakut 52 linna ja küla vastu, kahjustades koole, elumaju, kortermaju ning tsiviiltaristut.

Sumõ linna keskuses kahjustas Vene droon Ukraina õigeusu kiriku katedraali, mis on linna sümbol ja arhitektuurimälestis, teatasid võimud.

Dnipropetrovski oblastis sai Nikopoli rajoonis toimunud rünnaku tagajärjel vigastada 28-aastane naine, kes viidi haiglasse, teatas kuberner Serhii Lõsak.

Venemaa rünnakud Donetski oblastis tapsid ühe inimese Kostjantõnivkas ja teise Novodonetskes, lisaks sai mujal piirkondades vigastada veel 10 inimest, teatas kuberner Vadõm Filaškin.

Harkivi oblastis sai Venemaa drooni- ja pommirünnakutes vigastada viis inimest vanuses 55 kuni 67 aastat, teatas kuberner Oleh Sõniehubov.

Hersoni oblastis sai Venemaa rünnakutes vigastada viis inimest, kahjustada said kõrghoone, üheksa maja, põllumajandushoone ja garaaž, teatas kuberner Oleksandr Prokudin.

Venemaa rünnakutes Zaporižžja oblastile hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest, teatas kuberner Ivan Fedorov.

Ukrainat väisav Stubb kohtub Zelenskiga

Soome president Alexander Stubb on visiidil Ukrainas, kus ta kohtub neljapäeval oma ametivenna Volodõmõr Zelenskiga.

Presidendikantselei teatel arutavad riigipead Ukraina olukorda, püüdeid lõpetada Venemaa sissetung ja Soome toetust Kiievile.

Stubb oli eelmisel nädalal nähtavalt tegev rahvusvahelises Ukraina-diplomaatias ning on pidevas ühenduses ka Zelenskiga.

Soome kuulub tahtekoalitsiooni ja võtab osa Ukrainale koostatavatest julgeolekutagatistest.

Eelmine kord käis Stubb Ukrainas veebruaris.

Ukraina ründas drooniga haruldast Vene laeva

Ukraina sõjalise luureteenistuse (HUR) droon ründas kolmapäeval Novorossiiski lähedal Vene Musta mere laevastiku multifunktsionaalset laeva, põhjustades laevale kahju, teatas amet.

HUR andmetel jälgiti ja rünnati Project MPSV07 tüüpi laeva, kui see viis läbi luure- ja patrullimistegevust Novorossiiski lahes Vene Krasnodari krai piirkonnas, kus hetkel paikneb Musta mere laevastik.

Amet avaldas must-valge video, kus kodumaine droon tabab laeva silda.

"Rünnaku tagajärjel hävisid Vene laeva elektroonilise luure süsteemid, laev muutus kasutuskõlbmatuks ning saadeti kallitele remonditöödele," teatas HUR neljapäeval.

Sihtmärgiks olnud laeva hinnanguline väärtus on 60 miljonit dollarit ning see võeti kasutusse 2015. aastal, teatas HUR, jättes laeva nime nimetamata.

Kuigi Ukraina agentuur väidab, et Venemaal on neli selle klassi laeva, loetlevad avalikud allikad viis töökorras Project MPSV07 multifunktsionaalset laeva, kuuendat ehitatakse.

Seda tüüpi on varustatud sukeldumissüsteemide, kaugjuhtimisseadmetega, sonariga ning elektroonilise luurevarustusega. Selle võimsus on neli megavatti ning seda saab kasutada merepõhja ülevaatuseks, teatas HUR.

Viimastel nädalatel on HUR-i eriüksused suurendanud rünnakuid Vene sõjaliste sihtmärkide vastu Musta mere piirkonnas, sealhulgas okupeeritud Krimmis. Viimati tabasid nad poolsaarel kahte Vene õhutõrjesüsteemi radarijaama, teatas agentuur 9. septembril.

Droonide ja raketirünnakute abil on Ukraina väidetavalt hävitanud või kahjustanud täiemahulise sõja käigus kolmandiku Vene Musta mere laevastikust, sealhulgas Caesar Kunikovi dessantlaeva, Sergei Kotovi patrulllaeva, Ivanovetsi raketikorveti ning mitmeid kiirdessantlaevu.

Belgorodi oblast andis Ukraina droonirünnaku tõttu korralduse lastel koju jääda

Venemaa Belgorodi oblast andis korralduse lastel koju jääda ning sulges kaubanduskeskused seoses ulatusliku Ukraina droonirünnakuga, teatas piirkonna kuberner Vjatšeslav Gladkov neljapäeval.

Ukraina partisanid teatasid, et ründasid Tuula linna sõjatehast

Ukraina-meelne Ateshi partisaniliikumine teatas neljapäeval, et pärast ründas Venemaal Tuula linnas asuvat sõjatehast.

"See on Vene sõjaväetööstuskompleksi ettevõte. See arendab õhukaitsesüsteeme ja muid relvi. Tehases toodetakse Korneti tankitõrjesüsteeme ja Pantsir-S õhukaitseraketisüsteeme," teatas grupp Telegrami postituses.

Ateshi rühm korraldab regulaarselt rünnakuid sõjalise taristu vastu okupeeritud Ukraina aladel ning sügaval Venemaa territooriumil.

Atesh väitis, et enne rünnakut toimud luuretegevus ning et Ukraina väed on ka varem edukalt sama tehast tabanud.

"Nüüd liigume aktiivsemate tegevuste suunas ja hävitame ettevõtte taristut — ja see on alles algus!" teatasid partisanid.

Väljaanne The Kyiv Independent märkis, et ei saa liikumise väiteid kontrollida.

Tuula asub umbes 329 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist ning 174 kilomeetrit Moskvast lõunas.

Päev varem väitis rühm, et oli edukalt läbi viinud luureoperatsiooni Vene sõjaväe peakorteri juures Peterburis.

Liikumine teatas, et nende agendid kogusid andmeid Vene sõjaväe üksuse 31807 kohta, mis osaleb praegu sõjas Ukraina vastu Kupianski lähedal.

"Uurisime objekti töökorraldust ja turvasüsteemi: patrullimine on tugevdatud, personali ja sõidukite liikumist jälgitakse. Kogu kogutud teave on juba edastatud Ukraina relvajõududele edasiseks kasutamiseks," lisas Atesh.

Foto põlevast tehasest Tuulas Autor/allikas: Atesh/Telegram

Zelenski: Ukraina kindlustas endale uued õhutõrjesüsteemid

Uudistekanali Ukrinformi andmetel rääkis Ukraina president sel teemal oma igaõhtuses videopöördumises.

"Ootan Ukraina kaitseministrilt Denõss Šmõhalilt üksikasjalikku aruannet Ramsteini kohta. Olen täna temaga ühenduses olnud," sõnas Zelenski.

Presidendi kinnitusel on Ukraina juba kindlustanud endale uued õhutõrjesüsteemid.

Ta märkis samuti, et partnerid on valmis jätkama Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja programmi rahastamist Ameerika relvade hankimiseks.

"Arutame ka lisavahendeid meie Ukraina relvade – sealhulgas kaugmaadroonide – tootmiseks, et Venemaa tunneks, milline näeb välja vastus sõjale," ütles Zelenski.

USA õhutõrjesüsteem Patriot Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/Sergei SUPINSKY/AFP

President lisas, et samal ajal jätkub töö väerühmade varustamisega.

"Tänan kõiki, kes meid aitavad. Tänan kõiki, kes mõistavad, et Venemaa kuulab ainult jõudu ja arvestab ainult tugevatega. Ukraina, kogu Euroopa ja kõik meie partnerid peavad olema tugevad. Ja me loodame väga Ühendriikide tugevale vastusele," lisas ta

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi kutsus Ukraina kaitsekontaktgrupi 30. kohtumisel Ramsteini formaadis videokonverentsi vahendusel partnereid üles tugevdama Ukraina õhu- ja raketikaitset ning pakkuma kaugmaarakettide võimekust.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 091 890 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 11 176 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 264 (+2);

- suurtükisüsteemid 32 628 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1483 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1217 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 341 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 58 194 (+343);

- tiibraketid 3718 (+27);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 61 339 (+49);

- eritehnika 3964 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.