Ukraina partisanid teatasid rünnakust Tuula linna sõjatehasele

Ukraina-meelne partisaniliikumine teatas, et ründas Venemaal Tuula linnas asuvat sõjatehast. Pärast viimast Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumist Ramsteini formaadis on Ukraina kindlustanud uued kokkulepped partneritega, mille hulgas on USA relvade ostmise rahastamine, Ukraina droonide laiendatud tootmine ja täiendavad õhutõrjesüsteemid, ütles kolmapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Ukraina-meelne Ateshi partisaniliikumine teatas neljapäeval, et pärast ründas Venemaal Tuula linnas asuvat sõjatehast.

"See on Vene sõjaväetööstuskompleksi ettevõte. See arendab õhukaitsesüsteeme ja muid relvi. Tehases toodetakse Korneti tankitõrjesüsteeme ja Pantsir-S õhukaitseraketisüsteeme," teatas grupp Telegrami postituses.

Ateshi rühm korraldab regulaarselt rünnakuid sõjalise taristu vastu okupeeritud Ukraina aladel ning sügaval Venemaa territooriumil.

Atesh väitis, et enne rünnakut toimud luuretegevus ning et Ukraina väed on ka varem edukalt sama tehast tabanud.

"Nüüd liigume aktiivsemate tegevuste suunas ja hävitame ettevõtte taristut — ja see on alles algus!" teatasid partisanid.

Väljaanne The Kyiv Independent märkis, et ei saa liikumise väiteid kontrollida.

Tuula asub umbes 329 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist ning 174 kilomeetrit Moskvast lõunas.

Päev varem väitis rühm, et oli edukalt läbi viinud luureoperatsiooni Vene sõjaväe peakorteri juures Peterburis.

Liikumine teatas, et nende agendid kogusid andmeid Vene sõjaväe üksuse 31807 kohta, mis osaleb praegu sõjas Ukraina vastu Kupianski lähedal.

"Uurisime objekti töökorraldust ja turvasüsteemi: patrullimine on tugevdatud, personali ja sõidukite liikumist jälgitakse. Kogu kogutud teave on juba edastatud Ukraina relvajõududele edasiseks kasutamiseks," lisas Atesh.

Uudistekanali Ukrinformi andmetel rääkis Ukraina president sel teemal oma igaõhtuses videopöördumises.

"Ootan Ukraina kaitseministrilt Denõss Šmõhalilt üksikasjalikku aruannet Ramsteini kohta. Olen täna temaga ühenduses olnud," sõnas Zelenski.

Presidendi kinnitusel on Ukraina juba kindlustanud endale uued õhutõrjesüsteemid.

Ta märkis samuti, et partnerid on valmis jätkama Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja programmi rahastamist Ameerika relvade hankimiseks.

"Arutame ka lisavahendeid meie Ukraina relvade – sealhulgas kaugmaadroonide – tootmiseks, et Venemaa tunneks, milline näeb välja vastus sõjale," ütles Zelenski.

USA õhutõrjesüsteem Patriot Ukrainas Autor/allikas: SCANPIX/Sergei SUPINSKY/AFP

President lisas, et samal ajal jätkub töö väerühmade varustamisega.

"Tänan kõiki, kes meid aitavad. Tänan kõiki, kes mõistavad, et Venemaa kuulab ainult jõudu ja arvestab ainult tugevatega. Ukraina, kogu Euroopa ja kõik meie partnerid peavad olema tugevad. Ja me loodame väga Ühendriikide tugevale vastusele," lisas ta

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi kutsus Ukraina kaitsekontaktgrupi 30. kohtumisel Ramsteini formaadis videokonverentsi vahendusel partnereid üles tugevdama Ukraina õhu- ja raketikaitset ning pakkuma kaugmaarakettide võimekust.

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 091 890 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 11 176 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 264 (+2);

- suurtükisüsteemid 32 628 (+22);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1483 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1217 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 341 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 58 194 (+343);

- tiibraketid 3718 (+27);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 61 339 (+49);

- eritehnika 3964 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.