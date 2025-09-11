Zelenski: Ukraina kindlustas endale uued õhutõrjesüsteemid

Pärast viimast Ukraina kaitsekontaktgrupi kohtumist Ramsteini formaadis on Ukraina kindlustanud uued kokkulepped rahvusvaheliste partneritega, mille hulgas on USA relvade ostmise rahastamine, Ukraina droonide laiendatud tootmine ja täiendavad õhutõrjesüsteemid, ütles kolmapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Uudistekanali Ukrinformi andmetel rääkis Ukraina president sel teemal oma igaõhtuses videopöördumises.

"Ootan Ukraina kaitseministrilt Denõss Šmõhalilt üksikasjalikku aruannet Ramsteini kohta. Olen täna temaga ühenduses olnud," sõnas Zelenski.

Presidendi kinnitusel on Ukraina juba kindlustanud endale uued õhutõrjesüsteemid.

Ta märkis samuti, et partnerid on valmis jätkama Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja programmi rahastamist Ameerika relvade hankimiseks.

"Arutame ka lisavahendeid meie Ukraina relvade – sealhulgas kaugmaadroonide – tootmiseks, et Venemaa tunneks, milline näeb välja vastus sõjale," ütles Zelenski.

President lisas, et samal ajal jätkub töö väerühmade varustamisega.

"Tänan kõiki, kes meid aitavad. Tänan kõiki, kes mõistavad, et Venemaa kuulab ainult jõudu ja arvestab ainult tugevatega. Ukraina, kogu Euroopa ja kõik meie partnerid peavad olema tugevad. Ja me loodame väga Ühendriikide tugevale vastusele," lisas ta

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi kutsus Ukraina kaitsekontaktgrupi 30. kohtumisel Ramsteini formaadis videokonverentsi vahendusel partnereid üles tugevdama Ukraina õhu- ja raketikaitset ning pakkuma kaugmaarakettide võimekust.