Kuubat tabanud elektrikatkestus jättis pea kogu saare elektrita

Kuubat tabas kolmapäeval ulatuslik elektrikatkestus, mille tõttu jäid umbes 10 miljonit riigi elanikku elektrita. Tegemist on viienda ulatusliku elektrikatkestusega Kuubal vähem kui aasta jooksul.

Riiklikud meediakanalid teatasid kolmapäeval, et lennujaamad ning hädavajalikud teenused nagu haiglad ja veepumbad töötavad varusüsteemide abil, kuid suur osa riigi 9,7 miljonist elanikust on siiski elektrita.

"Elektrisüsteem on täielikult maas," teatasid energeetikaministeerium kolmapäeva varahommikul. Kolmapäeva õhtul teatas ministeerium, et võimud töötavad selle nimel, et vool taastada.

Juba enne kolmapäevast elektrivõrgu kokkuvarisemist olid enamik elanikest kogenud igapäevaseid elektrikatkestusi, mis kestsid 16 tundi või kauem.

Alates möödunud aasta lõpust Kuubat tabanud korduvad üleriiklikud elektrivõrgu rikked on viinud riigi vananenud elektritootmissüsteemi kaosesse.

Selle nädala alguses tabas elektrikatkestus Kuuba idarannikut, jättes Las Tunase kuni Guantánamo piirkonna elanikud mitmeks tunniks pimedusse.

Veebruaris sulges valitsus elektritootmise puuduse tõttu kaheks päevaks koolid ja peatas töö.

Riik on oma viimaste aastakümnete kõige raskema majanduskriisi ajal seisnud silmitsi ka kütuse- ja toidupuudusega.

Kuuba vananenud elektrijaamad sattusid eelmisel aastal täielikku kriisi, kuna naftaimport Venezuelast, Venemaalt ja Mehhikost vähenes.

2024. aasta oktoobris langes saar mitmeks päevaks pimedusse pärast riigi suurima, Antonio Guiterase termoelektrijaama sulgemist.

Kuuba energiakriis on viimastel aastatel süvenenud USA sanktsioonide tõttu, mille eesmärk on avaldada saarele survet poliitilise süsteemi muutmiseks.

Sanktsioonid on takistanud riigil omada piisavalt välisvaluutat kütuse ostmiseks või oma vananevate termoelektrijaamade remontimiseks, millest paljud on töös olnud üle 30 aasta.

Elektrikatkestused on toonud Kuubal kaasa harvaesinevaid valitsusevastaseid proteste.