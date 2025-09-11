Riigikohus: valimiskomisjon ei saa ilma koosolekuta otsuseid teha

Valimiskomisjoni liikmed tegid tänavu 25.–26. augustil e-kirju vahetades kolm otsust, millest kaks puudutasid valimiskaebuste lahendamist ja kolmandaga kooskõlastati kohalikeks valimisteks mõeldud raha jaotus.

Selle peale esitasid kaebuse Sulev Švilponis ja MTÜ Ausad Valimised, kes palusid tunnistada ilma koosolekuta otsuste vastuvõtmise õigusvastaseks. Kaebajate sõnul takistas see nende tegevust valimisvaatlejatena.

Valimiskomisjon põhjendas e-posti teel otsuste tegemist peamiselt valimiskaebuste lahendamise lühikeste tähtaegadega ning raskustega kõigile komisjoni liikmetele koosolekuks sobiva aja leidmisel.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsustas kaebuse rahuldada. Kolleegium märkis, et iseenesest pole ei era- ega avalikõiguslikes otsustuskogudes välistatud otsuste vastuvõtmine ka koosolekut kokku kutsumata, hääletades sidevahendite abil. Samas on seaduse järgi vabariigi valimiskomisjoni töövorm koosolek, mistõttu pole neil võimalik otsuseid langetada koosolekut kokku kutsumata.

Koosolek tähendab kas füüsiliselt või elektroonilises vormis reaalajas toimuvat vahetut ja jälgitavat arutelu. Enne koosoleku toimumist on komisjoni liikmetel siiski lubatud jagada materjale ja vahetada mõtteid otsustamisele tulevates küsimustes näiteks e-posti, sõnumi või telefoni teel. Samas ei tohi koosolek muutuda üksnes otsuse formaalseks kinnitamiseks.

Lühike etteteatamisaeg oli põhjendatud

MTÜ Ausad Valimised kaebas ka 2. septembril toimunud vabariigi valimiskomisjoni koosoleku korralduse peale, viidates liiga lühikesele etteteatamisajale. Valimiskomisjon põhjendas umbes 24-tunnist koosolekust etteteatamist valimiskaebuste lühikeste menetlustähtaegadega.

Riigikohus märkis, et koosoleku lühike etteteatamisaeg võib küll vaatlemisõigust riivata, kuid antud juhul oli see põhjendatud, mistõttu jäeti MTÜ kaebus selles osas rahuldamata. Valimiskomisjon peab valimiskaebused lahendama viie tööpäeva jooksul ja kohtu hinnangul on oluline arvestada, et komisjoni liikmed täidavad ka muid ametikohustusi, mida on tarvis komisjoni tööga ühitada.

Kolleegium rõhutas siiski, et kui koosolek plaanitakse läbi viia üksnes kohapeal, peaks tavapärasest lühema ettetatamisaja puhul teavitama potentsiaalseid vaatlejaid võimalusest vaadelda koosolekut ka elektrooniliselt.

Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin.