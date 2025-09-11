X!

Kaja Kallas andis Borrelli Gazaga seotud kriitikale vastulöögi

Kaja Kallas.
Kaja Kallas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Euroopa Liidu endine välispoliitikajuht Josep Borrell kritiseerib järjepidevalt Brüsseli praegust Gaza poliitikat. Kaja Kallas kaitses Euroopa Komisjoni senist välispoliitikat Gaza konflikti lahendamisel ning ta andis oma eelkäija kriitikale vastulöögi.

Hispaaniast pärit EL-i endine esidiplomaat Borrell kritiseerib järjepidevalt Iisraeli sõjalist tegevust Gaza sektoris. Sotsialist Borrell leiab, et Euroopa Komisjon on võtnud Iisraeli suhtes liialt leebe hoiaku

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Kallas on kannatlikult talunud kuude kaupa Borrelli karmi kriitikat. Kolmapäeval ta siiski vastas oma eelkäija kriitikale, tuues välja, et on Iisraeli küsimuses saavutanud rohkem edu kui tema eelkäija.

"Borrelliga ei juhtunud midagi. Meil õnnestus Gazasse humanitaarabi toimetada," ütles Kallas Hispaania meediale. 

Pärast ametist lahkumist on Borrell avaldanud rahulolematust EL-i Lähis-Ida välispoliitika suuna suhtes. Kallas tunnistas, et jagab paljude eurooplaste pettumust ning ütles, et EL-i meetmed Iisraeli suhtes on olnud ebapiisavad ja olukord on katastroofiline. Ta tõi aga ka välja, et EL vajab karmimate meetmete võtmiseks liikmesriikide vahelist poliitilist konsensust, seda aga praegu ei ole. 

Kallas kaitses oma lähenemist kriisile ning ütles, et hispaanlase karm kõnepruuk pole suutnud Gaza verevalamist peatada. 

"Ma esindan riike, kes on Netanyahu suhtes karmid, aga ka neid, kellel on teistsugune lähenemisviis. Oluline on päästa elusid kohapeal, sõnad ei ole need, mis loevad," märkis Kallas. 

Kallas avaldas samuti kahtlust, et Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas niipea lõpeb, ta prognoosis, et konflikt võib kesta veel vähemalt kaks aastat.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

