Charlie Kirki atentaat: USA võimud leidsid mõrvarelva

USA aktivist Charlie Kirk
USA aktivist Charlie Kirk Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kevin Lamarque
USA-s Utah' Valley ülikooli linnakus tapeti kolmapäeval esinemise ajal konservatiivne poliitika- ja noorteaktivist Charlie Kirk. Rünnakut uurivad ametnikud teatasid neljapäeval, et tulistaja on seni tabamata, kuid lähedal olevast metsast leiti 31-aastase aktivisti tapnud relv.

Utah osariigi uurijad on leidnud relva, millega tapeti konservatiivne aktivist Charlie Kirk, teatas FBI ametnik Robert Bohls neljapäeval, kirjeldades seda kui võimast poltlukuga vintpüssi, mis leiti metsaalalt, kuhu tulistaja oli põgenenud.

FBI ja osariigi ametnike sõnul saabus tapja ülikoolilinnakusse paar minutit enne ürituse algust. Turvakaamera videol oli näha, kuidas mõrvar trepikodadest üles läks, katusele jõudis ja seejärel tulistas ühe lasu.

FBI vastutav eriesindaja Robert Bohls ütles ajakirjanikele, et tulistaja põgenes katuselt kiiresti kõrvalasuvasse naabruskonda.

Utah' avaliku julgeoleku volinik Beau Mason ütles ajakirjanikele, et tulistaja näib olevat ülikooliealine ja sulandus hästi ülikoolilinnakusse.

Erinevatel videosalvestistel on näha, kuidas Charlie Kirki kõne ajal kõlab lask ja ta saab tabamuse kaela. Esialgsetel andmetel tuli lask katuselt. Võimude teatel oli üritusele oli kogunenud umbes 3000 inimest.

"See kõlas nagu äike. See oli nii vali, et arvasin, et tulistaja on otse rahva seas. Ilmselt polnudki ta seal, ilmselt oli ta kaugel. Ma kuulsin seda valju heli ja mõtlesin, et see ei saa ju olla see, mida ma arvan, et see oli (tulitamine - toim)," sõnas Utah elanik Emmanuel Bierer.

"Ta jagas seal oma seisukohti, väärtusi ja seda, mida ta pidas kõige olulisemaks ning pidas selle üle debatti, püüdes panna inimesi temaga kaasa mõtlema ning pidama vaba ja avatud vestlust. See oli kõik ja siis kellelegi ei meeldinud see, mida ta rääkis," lausus kohalik Uriah Kennedy.

See tapmine oli viimane rünnakute reas USA poliitikute vastu. Nii see kui kaks president Donald Trumpi atentaadikatset eelmisel aastal on rõhutanud poliitilise vägivalla järsku kasvu. Charlie Kirk oli Trumpi mõjukas liitlane.

"Aastaid on radikaalsed vasakpoolsed võrrelnud imelisi ameeriklasi nagu Charlie natside ja maailma hullemate massimõrvarite ja kurjategijatega. Selline retoorika on otseselt vastutav terrorismi eest, mida me oma riigis näeme ja see peab kohe lõppema," ütles USA president Donald Trump.

Trump teatas veel neljapäeval, et annab Kirkile postuumselt riigi kõrgeima teenetemärgi ehk presidendi vabaduse medali.

"Varsti pärast tulistamist oli meil kahtlusalune, George Zinn, vahi all, kuid ta vabastati pärast seda, kui tuvastasime, et ta ei vasta tulistavale kahtlusalusele ega ole huvipakkuv isik. See juhtum leidis aset suure rahvahulga keskel. Ühe ohvri pihta tulistati üks lask. Kuigi kahtlusalune on vabaduses, usume, et see oli suunatud rünnak ühe isiku vastu," ütles Utah' avaliku julgeoleku juht Beau Mason.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Reuters, CNN, "Aktuaalne kaamera"

