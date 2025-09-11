X!

Kaitsevägi tegi ettepaneku kehtestada Ida-Eesti ruumis ajutine lennukeeluala

Lennuk Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kaitsevägi tegi neljapäeval transpordiametile ettepaneku kehtestada Eesti idaosa õhuruumis ajutine lennukeeluala, et võimaldada tõhusamat õhupiiri rikkumistele reageerimist.

Lennukeeluala on aktiivne järgnevatel nädalatel ajavahemikus kell 20.00-07.00. Antud perioodil on tavapärane tsiviillennutegevus, sh hobidroonide kasutamine, alas keelatud. Ala hõlmab õhuruumi põhjast lõunasse Pedassaare-Võrtsjärve idakalda liinist Eesti idapiirini.

Lennukeeluala kehtestamine tuleneb kaitseväe vajadusest korraldada lähinädalatel antud alas täpsemat õhuseiret, harjutustegevust ja paindlikumat õhuturvet, tagades samas lennuliikluse ohutuse.

Kaitseväe ohuhinnang ei ole muutunud ning Eestile puudub vahetu ja kohene sõjaline oht. Küll aga on regioonis tõusnud õhuintsidentide sagedus, mis on tingitud Venemaa sõjategevusest Ukraina vastu. Sarnase lennukeeluala on kehtestanud Soome ja Läti.  

Toimetaja: Johanna Alvin

