Belgia festival tühistas Iisraeli dirigendi tõttu Saksa orkestri esinemise

Lahav Shani
Lahav Shani Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe
Gentis toimuva iga-aastase muusikafestivali korraldajad teatasid kolmapäeval, et 18. septembril jääb ära Müncheni filharmooniaorkestri esinemine, kuna nad on mures dirigent Lahav Shani suhtumise pärast Iisraeli valitsuse tegevusse.

Iisraelist pärit Lahav Shanist saab lähiajal Müncheni filharmooniaorkestri peadirigent. Ta on praegu kuulsa Iisraeli filharmooniaorkestri eesotsas, vahendas Deutsche Welle.  

Festivali korraldajad ütlesid, et orkestri esinemise tühistamise otsuse taga oli Lahavi seotus Iisraeliga. Nad märkisid, et tema suhtumine Iisraeli valitsusse jäi neile ebaselgeks. Avalduses viidati Iisraeli valitsusele kui genotsiidsele režiimile.

Festivali korraldajate otsus tekitas Saksamaal paksu pahameelt. Saksa kultuuriminister Wolfram Weimer mõistis otsuse teravalt hukka. 

"Väidetava Iisraeli-kriitika varjus viiakse läbi kultuurilist boikotti. See on puhas antisemitism ja rünnak meie kultuuri alustalade vastu," teatas Weimer. 

Ka Baieri liidumaa teadus- ja kunstiminister Markus Blume mõistis festivali korraldajate otsuse teravalt hukka. 

"See, et Müncheni filharmooniaorkester jäeti kutsumata seetõttu, et orkestrit juhib iisraellane, on jultunud antisemitism. See on häbiväärne, kultuurivaenulik ja lihtsalt skandaalne," teatas Blume. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW/Brussels Signals

Belgia festival tühistas Iisraeli dirigendi tõttu Saksa orkestri esinemise

