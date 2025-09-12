Ukraina ründas droonidega Moskvat ja Venemaa naftarajatisi

Ukraina ründas öösel droonidega Moskvat ja mitut teist piirkonda Venemaal, teatasid ametnikud ja meediaväljaanded. Plahvatustest on teatatud Moskva, Peterburi ja Smolenski lähedal ning drooniohu tõttu suleti Peterburis asuv Pulkovo lennujaam.

Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul on Moskva lähedal alla lastud vähemalt üheksa Ukraina drooni.

Sobjanin teatas Telegramis, et sündmuskohale, kuhu droonide rusud kukkusid, suundusid hädaabimeeskonnad. Linnapea ei täpsustanud, kus droonid alla lasti.

Kahjustuste või ohvrite kohta teave puudub.

Vene Telegrami kanalid teatasid elanikelt saadud infole viidates plahvatustest Moskva oblastis asuvates Mozhajski ja Dedovski asulates, mis paiknevad pealinna läänepoolses äärealas.

Ametnike ja kohalike elanike sõnul ründasid droonid ka Smolenski linna. Smolenski oblasti kuberner Vassili Anohhin teatas, et õhutõrjeüksused tõrjusid droonirünnakut piirkonna kohal, kuid täiendavat teavet ta ei esitanud.

Smolenski elanikud teatasid plahvatustest linnas. Sotsiaalmeediasse postitatud videotes väitsid pealtnägijad, et droonid sihtisid lähedal asuvat Lukoili rajatist.

Russia: Lukoil gas stations in Smolensk (population 313,000) will no longer have gasoline after the city's fuel depot was destroyed by Ukrainian drones.https://t.co/umeBY6BG7E pic.twitter.com/4jsOAO3cme — Igor Sushko (@igorsushko) September 11, 2025

Anohhin ei maininud oma avalduses naftarajatisi ega võimalikke sihtmärke.

Peterburis suleti drooniohu tõttu Pulkovo lennujaam. Leningradi oblasti kuberner Aleksander Drozdenko teatas, et õhutõrje töötas mitmes piirkonnas oblasti ja Peterburi Puškini rajooni kohal.

Peterburist 53 kilomeetri edelasse jääva Tosno linna elanikud teatasid droonirünnaku ajal plahvatustest, vahendas Vene sõltumatu kanal Astra.

Residents of the town of Tosno in the Leningrad region report a drone attack. pic.twitter.com/DjJThfQFFd — ASTRA (@ASTRA_PRESS) September 12, 2025

Ukraina on varem lennutanud droone Moskva suunas, kuid sõjaliste sihtmärkide tabamisel piirkonnas on edu olnud piiratud. Viimastel kuudel on Ukraina teadlikult muutnud oma droonistrateegiat, et segada Vene lennundustegevust ja muuta sõda Vene elanikkonnale nähtavamaks.

Rünnak Venemaale toimus vaid paar päeva pärast seda, kui Venemaa korraldas rekordilise drooni- ja raketirünnaku Kiievile, tappes ühe naise ja tema vastsündinu ning vigastades 20 inimest. Venemaa rünnak kahjustas ka esmakordselt täiemahulise sõja ajal Ukraina pealinna keskuses asuvat valitsuse kabineti hoonet.

Viimastel kuudel on Venemaa suurendanud droonirünnakuid Ukraina linnadele, lastes öö jooksul regulaarselt õhku üle 500 ründedrooni.

Umerov ja Kellogg arutasid relvahanke algatusega seonduvat

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu juhataja Rustem Umerov ja USA presidendi Ukraina erisaadik Keith Kellogg arutasid neljapäeval Kiievis toimunud kohtumisel Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja (PURL) algatust, teatas uudistekanal Ukrinform.

Algatus võimaldab rahastada relvade hankimist Ühendriikidest.

"Meie eesmärk on kaasata sellesse algatusse võimalikult palju Euroopa riike. Üheskoos tugevdame Ukraina kaitsevõimet ja kinnitame transatlantilist ühtsust," rääkis Umerov.

Arutelu keskendus ka Ukraina julgeolekugarantiidele ja praktilistele sammudele nende tugevdamiseks.

Umerov rõhutas, et Ukraina hindab kõrgelt Ühendriikide vankumatut toetust.

"Ameerika on Ukraina peamine strateegiline partner vabaduse ja iseseisvuse eest võitlemisel," sõnas julgeolekujuht.

PURL on mehhanism, mis on keskendunud Ukrainale prioriteetsete vajadustena loetletud relvade tarnimisele. See võimaldab NATO liikmesriikidel vabatahtlike annetuste kaudu rahastada USA relvade ja tehnoloogiate tarneid. Programmiga on liitunud juba üksteist riiki.

6. septembri seisuga oli algatusega kogutud kaks miljardit dollarit ja president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina töötab programmi rahastuse suurendamise nimel.

Zelenski kohtus neljapäeval Kiievis samuti Kelloggiga, et arutada ühist relvatootmist, survet Venemaale ja julgeolekugarantiisid.

"USA presidendi erisaadik Ukrainas Keith Kellogg saabus Kiievisse. Olen tänulik konstruktiivse kohtumise eest. Arutasime erinevaid koostöösuundi, kuidas saavutada tõeline rahu ja tagada Ukraina julgeolek. Nende hulka kuuluvad Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja (PURL) programmi raames raketisüsteemide Patriot tootmine ja hankimise rahastamine ning tugevad kahepoolsed lepingud droonide ja relvade ühistootmiseks, mille oleme Ameerikale välja pakkunud. Loodame Ühendriikide positiivsele vastusele," rääkis president.

USA presidendi erisaadik Ukrainas Kellogg viibib Kiievis ametlikul töövisiidil.