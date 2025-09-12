X!

OTSE kell 11: pressikonverents sigade Aafrika katku seisust Eestis

Eesti
Raimo Heinam
Raimo Heinam Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Reedel kell 11.00 algaval pressikonverentsil annavad ametnikud ülevaate sigade Aafrika katku olukorrast Eestis ja edasistest tegevustest.

Ülevaate annavad ja küsimustele vastavad põllumajandus- ja toiduameti peadirektor Raimo Heinam, põllumajandusministeeriumi toiduohutuse asekantsler Triin Kõrgmaa, keskkonnaameti peadirektori asetäitja Erik Kosenkranius ja Enefit Greeni tootmise ja varahaldusejuhi kohusetäitja Siim Ots.

ERR.ee teeb pressikonverentsist otseülekande.

