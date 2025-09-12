OTSE kell 11: pressikonverents sigade Aafrika katku seisust Eestis
Reedel kell 11.00 algaval pressikonverentsil annavad ametnikud ülevaate sigade Aafrika katku olukorrast Eestis ja edasistest tegevustest.
Ülevaate annavad ja küsimustele vastavad põllumajandus- ja toiduameti peadirektor Raimo Heinam, põllumajandusministeeriumi toiduohutuse asekantsler Triin Kõrgmaa, keskkonnaameti peadirektori asetäitja Erik Kosenkranius ja Enefit Greeni tootmise ja varahaldusejuhi kohusetäitja Siim Ots.
ERR.ee teeb pressikonverentsist otseülekande.