Kaitseministeerium kaebab Nursipalu kohtuotsuse edasi

Kuperjanovi jalaväepataljoni ja liitlaste lahinglaskmised Nursipalus.
Kuperjanovi jalaväepataljoni ja liitlaste lahinglaskmised Nursipalus. Autor/allikas: Hannes Parmo/Eesti Kaitsevägi
Kaitseministeerium valitsuse esindajana on otsustanud edasi kaevata Tallinna halduskohtu otsuse, mis puudutab Nursipalu harjutusvälja laiendamist.

"Oleme ühiskonnana täna selles punktis, kus meil on vastutus riigikaitse arendamiseks maksimaalselt kiiresti. Nursipalu harjutusvälja arendamine on üks neist selgetest vajadustest liikuda edasi nii tempokalt kui võimalik. Ka riigikogu andis seadust muutes selge signaali, et viivitusi olla ei tohi. Seetõttu peame õigeks halduskohtu otsus vaidlustada ja selgitada järgmises astmes, miks valiti kiirmenetlus ja anda kõik muud vajalikud põhjendused valitsuse tehtud otsuste selgitamiseks," ütles kaitseminister Hanno Pevkur reedel.

Valitsus otsustas 2023. aasta oktoobris Nursipalu harjutusvälja laiendada julgeoleku kaalutlustel kiirendatud korras, tuginedes riigikaitselisele erandile relvaseaduse alusel.

Pevkur rõhutas, et tegemist on Eesti riigikaitse seisukohalt äärmiselt olulise objektiga.

"Nursipalu harjutusväli on Eesti kaitsevõime arendamisel vältimatult vajalik. See on koht, kus harjutavad nii meie enda kaitseväelased kui ka liitlaste üksused. Laiendamine ei ole kellegi kapriis, vaid hädavajalik tingimus selleks, et meil oleks hästi väljaõpetatud sõdur ja koos tegutsev vägi," lisas Pevkur.

"Mõistame, et inimestel on mured ning loomulikult soovime leida tasakaalu kohalike huvide, häiringute talumise hüvitamise ning julgeoleku vajaduste vahel, kuid Eesti riigi kaitsevõime arendamine ei saa seisma jääda," toonitas kaitseminister.

"Nursipalu harjutusvälja laiendamist on arutatud kohalike omavalitsuste ja kogukondadega ning lahenduste leidmiseks on kõik pooled kaasatud töögruppi. Läbiviidud mõjude hindamine hõlmab Natura asjakohast hindamist, kaitsealuste lindude inventuure ning asjakohaseid uuringuid, nagu mürauuring ja arheoloogiline uuring," teatas kaitseministeerium.

Samuti otsustas valitsus juba 2023. aastal kompensatsioonimeetmed kohalikele omavalitsustele, et leevendada harjutusvälja kasutamisega kaasnevaid olulisi häiringuid. See iga-aastane meede suurenes miljoni euro võrra 1,35 miljoni euroni, samuti laienes seda saavate kohalike omavalitsuse ring üheksalt 16 peale.

Lisaks valitsuses kinnitatud iga-aastasele toetusele said neli Nursipaluga seotud kohalikku omavalitust kogukonna elukvaliteedi parandamiseks ühekordse investeeringutoetuse kogusummas 10 miljonit eurot. Samuti on käivitatud toetus, mida makstakse otse elanikele eluhoonete heli ja vibratsioonihäiringu leevendamiseks.

Eestis on asutatud seitse harjutusvälja, millest kuus asuvad Põhja- või Kirde-Eestis. Nursipalu harjutusväli on ainus omataoline Lõuna-Eestis.

Kohus: valitsusel tuleb läbi viia korrektne eriplaneeringu menetlus

Tallinna halduskohus rahuldas seprtembri alguses eraisiku, kahe äriühingu ja kahe keskkonnaorganisatsiooni kaebuse ning tühistas valitsuse otsused Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks. Kohtu otsus puudutab valitsuse 20.10.2023 ja 19.12.2024 otsuseid.

Vaidlustatud valitsuse otsused olid antud relvaseaduse alusel, mis võimaldab valitsusel kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja asutamise või laiendamise otsustada vastutava ministri ettepanekul ja ohuhinnangu alusel, jättes kohaldamata planeerimisseaduse juhul, kui harjutusvälja rajamise või laiendamise ainus eesmärk on riigikaitse tagamine ning planeerimismenetluse viivitus suurendaks ohtu riigikaitsele.

Kohus märkisk, et ei kahtle, et Kagu-Eestis on suuremat harjutusvälja vaja ning et selle vajaduse on tekitanud muutunud julgeolekuolukord. Samas leidis kohus, et põhjendamatu oli valitsuse lähtekoht, et just planeerimisseaduse läbiviimisest tulenev viivitus suurendab ohtu riigikaitsele.

Kohtu hinnangul oli valitsusel piisavalt aega, et menetleda harjutusväljaku laiendamist selleks ettenähtud vormis – riigi eriplaneeringuna.

Relvaseaduses ettenähtud kiirmenetlus oli kohtu hinnangul poliitilise valiku tulemus. Relvaseaduse menetlus tõi kaasa olukorra, kus asukohavalik tehti rutakalt, arvestades küll kaitseväe vajadusi, kuid jättes kaalumata harjutusvälja laienamise mõju elukeskkonnale. Vajalikud uuringud, näiteks mürauuring, teostati alles peale laiendamise otsuse tegemist ning selle tulemusi seetõttu arvesse ei võetud. Kohtu hinnangul ei saa haldus- ja planeerimismenetluse olulisi põhimõtteid taandada pelgaks formaalsuseks, asjas tähtsust omav teave peab olema teada otsuse tegemisel, ebapiisav on see hiljem lihtsalt teadmiseks võtta.

Kohtuotsuse kohaselt tuleb valitsuses läbi viia korrektne riigi eriplaneeringu menetlus, koos erinevate alternatiivide sisulise kaalumisega.

