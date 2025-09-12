Türgi võimud võtsid riigi juhtiva meediakontserni oma kontrolli alla

Türgi prokurörid teatasid neljapäeval, et riik on konfiskeerinud meediahiiu Can Holding ning andnud selle varad üle riiklikule hoiuste tagamise fondile (TMSF), vahendas riiklik uudisteagentuur Anadolu.

Prokurörid konfiskeerisid kokku 121 Can Holdingule kuuluvat ettevõtet, mis tegutsevad erinevates valdkondades, sealhulgas meedia-, haridus-, energeetika-, hotelli-, ehitus- ja logistikasektoris. Välja anti vahistamismäärused kümnele isikule, sealhulgas Can Holdingu tippjuhtidele.

Riigiprokurörid teatasid avalduses, et Can Holdingu ettevõtted olid seotud pettuse, maksudest kõrvalehoidmise ning tundmatust allikast pärit tulude ettevõtte kontodele kandmise ja kuritegeliku tulu rahapesuga.

Organisatsiooni Piirideta Reporterid (Reporters Without Borders) andmetel kontrollib Türgi valitsus juba 90 protsenti riigi meediast. Türgi pressivabadus on maailmas 180 riigi seas 159. kohal — ühe koha võrra allpool Pakistanist ja ühe koha võrra kõrgemal Venezuelast.

"See on osa valitsuse laiemast survekampaaniast, mis on kestnud juba aastaid," ütles Wolfango Piccoli, konsultatsioonifirma Teneo kaaspresident.

Habertürk ja Show TV — kumbki neist ei ole tuntud valitsuse suhtes liigse kriitilisuse poolest —jätkasid neljapäeval tavapäraselt programmi edastamist.

Sõnavabadust kaitsvad organisatsioonid on korduvalt kritiseerinud ajakirjanike diskrimineerimise eest. Paljud neist ajakirjanikest riskivad vahistamisega osana laiemast kriitiku mahasurumise kampaaniast, mis hõlmab ka juhtivaid opositsioonipoliitikuid, nagu Istanbuli linnapea Ekrem Imamoglu.

"Türgi meediaettevõtete jaoks on olukorra tuum selles, et valitsus jätab neile väljaannetele, mida ta ei pea 'sõbralikeks', kaks valikut: minna üle TMSF-i kontrolli alla või silmitsi seista karistustega meediajärelevalveasutuselt," ütles Piccoli.

Türgi inimesed on üha enam pöördunud sõltumatu teabe saamiseks veebikanalite poole, kuigi ka seal seisavad ajakirjanikud silmitsi riskidega pärast 2018. aasta seadust, millega laiendati meediajärelevalveasutuse volitusi ka veebipõhistele ringhäälinguplatvormidele.