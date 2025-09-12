Virtsu–Kuivastu liini parvlaevad sõidavad reedel vabagraafikus

Reede hommikul tabas Virtsu–Kuivastu liini parvlaev Piretit tehniline rike õlipumba toiteplokis, mistõttu sõidavad selle liini laevad reedel vabagraafikus ja ükski eelmüügist ostetud e-pilet eelist ei anna, vaid laevale pääseb elavas järjekorras.

"Tegemist on ootamatu tehnilise rikkega, mis nõuab kohest sekkumist. Meie meeskond tegeleb toiteploki vahetusega ning eesmärk on, et Piret naaseks liinile esimesel võimalusel," selgitas TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juht ja juhatuse liige Katrin Aron.

Liinil sõidab parvlaev Tõll ning alates 15.50 lisandub liinile asenduslaev Regula. Alates kell 12.05 sõidab Tõll vabagraafikus.

Vabagraafik tähendab, et ükski eelmüügist soetatud e-pilet sadamaalal eelist ei anna, laeva laadimine käib elavas järjekorras ja laevad ei välju vastavalt sõidugraafikule.

"Mõistame, et see tekitab kindlale kellaajale e-pileti ostnud klientidele ebamugavusi. Vabagraafiku rakendamine on aga kriitilises olukorras kõige kiirem ja õiglasem viis tagada, et võimalikult paljud pääseksid saarele või mandrile," ütles Aron.

TS Laevad palub ebamugavuste pärast vabandust.