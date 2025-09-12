Iru elektrijaam ei hakka seakorjuseid põletama

Põllumajandus- ja toiduameti kinnitusel on sigade Aafrika katku leviku oht endiselt suur ja piirangud jäävad jõusse.

Viljandimaal asuva Ekseko farmi taudikolde likvideerimisega ollakse poole peal, kümmekond päeva läheb veel. Korjuste hävitamisega saadakse hakkama ja matmisotsust praegu ei tehta. Enefit Greeni teatel ei saa korjuseid Iru elektrijaamas põletada, sealne tehnoloogia selleks ei sobi ja korjuste põletamine seaks ohtu jaama töökindluse.

Kai Vare