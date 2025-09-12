X!

USA kutsus Ungarit ja Slovakkiat üles Vene energiast loobuma

USA energeetikaminister Chris Wright
USA energeetikaminister Chris Wright
Venemaa fossiilkütused jõuavad endiselt Ungarisse ja Slovakkiasse ning USA energeetikaminister Chris Wright kutsus neid üles loobuma Vene energiast. Wrighti sõnul peab Euroopa lõpetama oma sõltuvuse Vene energiast ning pöörama pilgu USA poole.

Wright osales reedel Brüsselis toimunud üritusel, kus arutas USA energiatarnete suurendamist Euroopasse. Ta märkis, et Euroopa peaks tarnete hankimisel tuginema oma sõpradele. 

Veebiväljaanne Politico uuris Wrightilt, kas sellised riigid nagu Slovakkia ja Ungari peaksid lõpetama oma tehingud Kremliga. "Absoluutselt," vastas Wright. 

"Me tahame kogu Venemaa gaasi välja tõrjuda," rääkis Wright. Ta tõi välja, et USA soovib Vene ja Ukraina sõda lõpetada. 

"Mida rohkem suudame lämmatada Venemaa võimet seda mõrvarlikku sõda rahastada, seda parem meile kõigile," ütles Wright. 

Samal ajal kutsus Wight Euroopa riike üles leidma alternatiive Vene aatomienergiale. Tema sõnul tuleks eelistada tuumatehnoloogiat, mis pärineb USA-st või Euroopa Liidust.

Ungari kavandab koostöös Venemaaga Paks II tuumaprojekti. Koostöö Vene Rosatomiga on tekitanud Euroopas teravat kriitikat. EL-i kõrgeim kohus otsustas neljapäeval, et komisjon eksis, kui lubas Ungaril anda riigiabi tuumajaama laiendamise rahastamiseks. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

