WSJ: Paramount ihub hammast Warner Brosi peale

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et tehingut toetab Ellisoni perekond. Paramount läks hiljuti David Ellisoni kontrolli alla, tema isa on üks maailma rikkamaid inimesi Larry Ellison.

Allikate teatel soovib Paramount üle võtta kogu Warneri kontserni, mis hõlmab telekanaleid ja filmistuudiot. Ametlikku pakkumist pole veel tehtud ning tehing võib ka ära jääda.

Warneri aktsia kerkis siiski pärast Wall Street Journali teadaannet ligi 30 protsenti. Paramount Skydance'i aktsia kerkis ligi 16 protsenti.

Warnerile kuuluvad samanimeline Hollywoodi stuudio, CNN, voogedastusplatvorm HBO Max ning veel mitu telekanalit.

Paramountile kuulub samanimeline Hollywoodi stuudio, kanalid MTV, CBS, Nickelodeon, Comedy Central ja voogedastusteenus Paramount+.

Seega, kui tehing läheb läbi, saavad kaks Hollywoodi legendaarset stuudiot endale ühise omanikfirma.