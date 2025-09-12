X!

Ehitushinnad ei ole poolteist aastat kasvanud

Majandus
Foto: Ken Mürk/ERR
Majandus

Ehitusturu madalseisu tõttu ei ole ehitushinnad viimased poolteist aastat kasvanud. Hinnatõusu pidurdumisest on võitnud nii erasektor kui ka riiklikud kinnisvarainvesteeringud.

Peale kiiret hinnatõusu on viimased poolteist aastat Eesti ehitushinnad paigal püsinud. Sellega seoses on mitmed riiklikud kinnisvaraobjektid eeldatust oluliselt odavamaks osutunud, näiteks kliimaministeeriumi uus peahoone maksab kolm miljonit eurot.

"Tavaliselt on ootus, et kõik, mis tehakse, läheb kallimaks, aga seekord oli tõesti teistpidi. Konkreetselt loodusmaja puhul oli üks peamine põhjus leping, mis sisaldas ehitushinnaindeksit. Lepingus selle indekseerimisklausli kasutamine andis hea tulemuse," sõnas energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (RE).

Kliimaministeeriumi peamaja ja näiteks ERR-i uut telemaja ehitav Nordecon ütles, et kuigi mahud tõmbuvad kokku, on turg stabiliseerunud.

"Nagu praegugi on näha, siis ei ole halba ilma, on vale riietus. Seda õiget riietust otsitakse. Selle all ma mõtlen seda, et kuna rahastus on suhteliselt hea, ehituse hinnad on stabiilsed, siis eratellijad proovivad nõudlust sellega kokku klapitada ja minna projektidega edasi. Kerge ja mõõdukas optimism on," ütles Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak.

Elamukinnisvara arendav Bonava ütles, et siiski otsivad ehitajad viise hindu tõsta.

"Hinnad tahaksid ronida ülespoole, aga hetkel meie sektoris ei ole ka liiga palju tööd. Pean rõhutama, et see on selline stabiilne, mistõttu õnnestub neid hoida, seal kus nad on," lausus Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm.

Sõltumata hindadest suurt ehitusmahtude tõusu turuosalised lähiajal ei oota.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

