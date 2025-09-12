X!

ERR Iisraelis: Gaza lähedale linna on inimesed juba tagasi kolinud

Välismaa
Sderoti linn asub Gaza sektorist mõne kilomeetri kaugusel.
Sderoti linn asub Gaza sektorist mõne kilomeetri kaugusel. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABIR SULTAN
Välismaa

Rünnakutes Gaza Cityle sai kohalike allikate teatel surma vähemalt 40 inimest. Iisrael nõuab, et inimesed linnast otsekohe lahkuksid, kuna seda valmistutakse üle võtma. Paljud seda aga ei tee väites, et neil pole kusagile minna. Paari kilomeetri kaugusel Gazast Iisraeli poolel Sderoti linnas on aga elanikud suuremast šokist üle saanud ja kodudesse tagasi pöördunud.

Sderot sai 7. oktoobri rünnakus tugevalt kannatada. Gaza sektor jääb otse linna taha. "Aktuaalse kaamera" võttetiimi sealviibimise ajal oli näha sektorist tõusmas suurt suitsupilve, mis oli pommitamise tagajärg. Kõigest sellest hoolimata on inimesed Sderotti tagasi kolinud ja väidavad, et linnas on tavaline elu praktiliselt taastunud.

"Gaza on linnulennult kahe kilomeetri kaugusel. Me kuuleme igal ööl tulistamist. Nad püüavad tappa Hamasi liikmeid, sest nad tahavad vabastada palestiinlasi, aga Hamas ei anna meile võimalust neid aidata," sõnas kohalik elanik Israel.

"Me kuuleme seda (relvade - toim) sümfooniat igal ööl - müra ja pommitamist. Armee töötab väga tugevalt. Mõned veel kardavad, kuid enamus on Sderoti tagasi tulnud," ütles Sderoti elanik Nitai.

Ljubov oli vahepeal sõja eest varjus tütre juures Kanadas.

"Tagasi tulin kuu aega tagasi. Ma armastan Iisraeli. Kui me kõik siit lahkume, siis kes jääb Iisraeli? Tuleb oma maa päästa, teda kaitsta," lausus Ljubov.

"Suhtun situatsiooni rahulikult. Ma usun, et meie sõdurid ja kaitsejõud teevad, mis vaja," ütles Roman.

7. oktoobri trauma on inimestes siiski alles. Zion oli sel päeval kodus. Vara hommikul avastas ta oma aia tagant kummalise vaatepildi.

"Enne värava avamist nägin, et siin on Toyota. Toyota. Valge. Mõtlesin, et mida see Toyota siin kell 7 hommikul teeb. Korraga nägin politseinikke, kes ütlesid, et minge siit kiirelt ära, sest Sderotis on terroristid. Ma ei unusta seda lugu iial. Hamasis on hullud. Neil oli Riviera, meri, rand, hotellid ja kasiinod. Milleks kõik see?" lausus Zion.

Zion valmistub Sukkotiks ehk lehtmajade pühaks, millega meenutatakse Egiptusest lahkumist ja rännakut tõotatud maale. Just selle püha tähistamise ajal kaks aastat tagasi toimus Hamasi rünnak.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:29

Nädalavahetusel sajab vihma ja on äikest

21:28

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

21:21

Pärnus tõotavad valimised tulla tiheda konkurentsiga

21:19

OTSEBLOGI | Ott Tänak tõusis Tšiilis liidrikohale Uuendatud

20:46

Trump: Kirki tapmises kahtlustatav on vahistatud Uuendatud

20:44

Philipsen teenis kolmanda etapivõidu, Mihkels ei saanud lõpus sprintida

20:36

Viipekeelsed uudised

20:12

ERR Iisraelis: Gaza lähedale linna on inimesed juba tagasi kolinud

19:59

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

19:59

NATO tugevdab vägesid idatiival

otse uudistemajast

spordipidu

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

16:42

Ukraina ründas droonidega Moskvat ja Venemaa naftarajatisi Uuendatud

11.09

Transpordiamet plaanib madalamat piirkiirust ja keskmise kiiruse kaameraid

06:41

Atonen: osa Reformierakonna juhte on täiesti vasakpoolsete vaadetega

13:43

Lukas soovitab vägivalda õhutanud juutuuberil Isamaas kandideerimisest loobuda Uuendatud

21:19

OTSEBLOGI | Ott Tänak tõusis Tšiilis liidrikohale Uuendatud

11.09

Charlie Kirki atentaat: FBI avaldas kahtlusaluse foto Uuendatud

14:47

Allikas: Ukraina droonirünnak peatas nafta väljaveo Primorski sadamast

20:46

Trump: Kirki tapmises kahtlustatav on vahistatud Uuendatud

07:00

USA võimud: Kirki tapja laskemoonal olid fašismivastased loosungid

11.09

Venemaa kutsus Poolat üles avama uuesti piiri Valgevenega

ilmateade

loe: sport

21:28

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

21:19

OTSEBLOGI | Ott Tänak tõusis Tšiilis liidrikohale Uuendatud

20:44

Philipsen teenis kolmanda etapivõidu, Mihkels ei saanud lõpus sprintida

19:59

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

loe: kultuur

18:50

Honkasalo: filmis "Orenda" on inimtunded, millest ei saa sõnadega rääkida

18:45

Saaremaale kavandatakse maineka arhitekti Louis Kahni keskust

16:35

Uue muusika reede: Cecilia, The Weeknd, Alika, Gorillaz jpt

16:00

Galerii: Kruusmägi ja Weidinger arutlevad EKA väligaleriis ilma kui vestlusteema üle

loe: eeter

15:40

Rattamatkaja: kõik Eesti vanad raudteetammid on läbi sõidetud

13:30

Põhjanabal töötav meregeoloog: siin on keskmine Eesti talv

11:45

"Terevisiooni" nädala hoidis: Tarrvi Laamanni Reggae Tarrvi kaste

10:21

Koreograaf Teet Kask: Jaapan on minu kirg

Raadiouudised

18:40

Pärnus tihendavad valimiskonkurentsi uued tulijad

18:40

Päevakaja (12.09.2025 18:00:00)

15:30

Kolonel Kiviselg: tänavune Zapad on 10-20 korda väiksem kui eelmised

15:25

Ministeerium plaanib keelata esimesse klassi minejate koolikatsed

15:25

Eesti idaosa õhuruumis kehtivad lähinädalatel õhuliikluse ajutised piirangud

15:25

Raadiouudised (12.09.2025 15:00:00)

12:45

Iru elektrijaam ei hakka seakorjuseid põletama

12:40

Balti elektrijaam läks kolmeks kuuks kapitaalremonti

12:40

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (12.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo