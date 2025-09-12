ERR Iisraelis: Gaza lähedale linna on inimesed juba tagasi kolinud

Rünnakutes Gaza Cityle sai kohalike allikate teatel surma vähemalt 40 inimest. Iisrael nõuab, et inimesed linnast otsekohe lahkuksid, kuna seda valmistutakse üle võtma. Paljud seda aga ei tee väites, et neil pole kusagile minna. Paari kilomeetri kaugusel Gazast Iisraeli poolel Sderoti linnas on aga elanikud suuremast šokist üle saanud ja kodudesse tagasi pöördunud.

Sderot sai 7. oktoobri rünnakus tugevalt kannatada. Gaza sektor jääb otse linna taha. "Aktuaalse kaamera" võttetiimi sealviibimise ajal oli näha sektorist tõusmas suurt suitsupilve, mis oli pommitamise tagajärg. Kõigest sellest hoolimata on inimesed Sderotti tagasi kolinud ja väidavad, et linnas on tavaline elu praktiliselt taastunud.

"Gaza on linnulennult kahe kilomeetri kaugusel. Me kuuleme igal ööl tulistamist. Nad püüavad tappa Hamasi liikmeid, sest nad tahavad vabastada palestiinlasi, aga Hamas ei anna meile võimalust neid aidata," sõnas kohalik elanik Israel.

"Me kuuleme seda (relvade - toim) sümfooniat igal ööl - müra ja pommitamist. Armee töötab väga tugevalt. Mõned veel kardavad, kuid enamus on Sderoti tagasi tulnud," ütles Sderoti elanik Nitai.

Ljubov oli vahepeal sõja eest varjus tütre juures Kanadas.

"Tagasi tulin kuu aega tagasi. Ma armastan Iisraeli. Kui me kõik siit lahkume, siis kes jääb Iisraeli? Tuleb oma maa päästa, teda kaitsta," lausus Ljubov.

"Suhtun situatsiooni rahulikult. Ma usun, et meie sõdurid ja kaitsejõud teevad, mis vaja," ütles Roman.

7. oktoobri trauma on inimestes siiski alles. Zion oli sel päeval kodus. Vara hommikul avastas ta oma aia tagant kummalise vaatepildi.

"Enne värava avamist nägin, et siin on Toyota. Toyota. Valge. Mõtlesin, et mida see Toyota siin kell 7 hommikul teeb. Korraga nägin politseinikke, kes ütlesid, et minge siit kiirelt ära, sest Sderotis on terroristid. Ma ei unusta seda lugu iial. Hamasis on hullud. Neil oli Riviera, meri, rand, hotellid ja kasiinod. Milleks kõik see?" lausus Zion.

Zion valmistub Sukkotiks ehk lehtmajade pühaks, millega meenutatakse Egiptusest lahkumist ja rännakut tõotatud maale. Just selle püha tähistamise ajal kaks aastat tagasi toimus Hamasi rünnak.