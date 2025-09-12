X!

Nädalavahetusel sajab vihma ja on äikest

Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Homme jääme Islandi lähistel pöörleva madalrõhuala idaserva. Ilm tuleb mitmel pool vihmahoogudega ja mõõdukalt soe. Pühapäeval jääb vastasseis madal- ja kõrgrõhuala vahel püsima. Kui kõrgrõhkkond sirutub üle Baltimaade ja Soome idaosa Skandinaavia põhjaossa ja pilvi ja sadu on seal harvem, siis Läänemere lõunaossa jääb madalrõhuala, mis toob vihhma Baltimaade ja Soome läänepoolsesse ossa.

Öö tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab hoovihma. Lääne-Eesti saartel ja rannikul võib olla ka äikest ja paiguti udutab. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 13, öö hakul Liivi lahe ümbruses kagu- ja lõunatuul puhanguti 15 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 12 kuni 17 kraadi.

Hommik on pilves ja üksikute selgimistega ning endiselt sajab mitmel pool vihma. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul iiliti 12 m/s, ja sooja on 14 kuni 16 kraadi.

Päeval hoovihmasajud jätkuvad ning on ka äikese võimalus, pärastlõunal sajuhood harvenevad. Lõunakaare tuul puhub 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhtuks mandril tuul vaibub ja pöördub itta. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Pühapäeval sajab hoovihma peamiselt Lääne-Eestis ja paiguti on äikest. Öösel on 11 kuni 16, päeval 17 kuni 21 kraadi.

Esmaspäeva hommikuks laieneb vihmasadu ka Kesk-Eestisse ning pärastlõunaks sajuhood harvenevad. Sooja on öösel kuni 17, päeval kuni 20 kraadi. Mitmele poole hoovihmasid toob ka teisipäev ja kolmapäev, tuul on mõõdukas ja puhub edelast ja lõunast ning päeva keskmine õhutemperatuur langeb 16 kraadi peale.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

