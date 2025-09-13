X!

Zelenski: Vene vägede pealetung Sumõle on täielikult nurjatud

Vene droonirünnakus kannatada saanud autoremonditöökoda Sumõs.
Vene droonirünnakus kannatada saanud autoremonditöökoda Sumõs. Autor/allikas: SCANPIX/Francisco Richart/ZUMA Press Wire
Ukraina president Volodmõr Zelenski teatas reedel Ukraina kaitsejõudude juhtkonnaga kohtumise järel, et Vene vägede pealetung Sumõ oblastis on täielikult nurjatud.

Moskva alustas suvist pealetungi Ukraina kirdeosas tänavu mais, avades uue rindejoone Sumõ oblastis. Vene väed okupeerisid mais ja juunis mitu küla, jõudes oblasti keskusest Sumõ linnast 20 kilomeetri kaugusele.

"Täna me saame öelda, et Venemaa pealetung Sumõle on meie vägede poolt ametlikult nurjatud," ütles Zelenski oma reedeõhtuses videopöördumises, viidates Ukraina vägede ülemjuhatajale Oleksandr Sõrskõile.

"Lahingud Sumõ oblasti piirialadel jätkuvad, kuid Vene väed Sumõs on jäänud ilma oma ründevõimekusest tulenevalt suurtest kaotustest," sõnas president.

Juunis teatas Sõrskõi, et Vene vägede pealetung Sumõ oblastile on takerdunud ning Ukraina on alustanud territooriumi vabastamist, juulis ja juulis teatasid Ukraina väed täiendavatest edusammudest külade vabastamisel.

Sumõ oblast on olnud Vene vägedele kogu täiemahulise sõja jooksul oluline sihtmärk tulenevalt selle paiknemisest Ukraina kirdeosas. Oblast on jäänud pidevate rünnakute alla, kuid Ukraina väed on suutnud suuremat osa regioonist hoida enda käes.

