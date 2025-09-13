X!

Riik laiendab Nursipalu harjutusväljaga seotud müratoetuse saajate ringi

Eesti
Majad Nursipalu harjutusvälja ümbruses.
Majad Nursipalu harjutusvälja ümbruses. Autor/allikas: ERR
Eesti

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) avab ka sel sügisel toetusmeetme Nursipalu harjutusväljalt kostuva militaarmüra mõjude leevendamiseks. Lisaks pensionäridele ja vähekindlustatutele saavad meetmest abi pered, kes kasvatavad alaealisi lapsi, neile kõigile on toetuse osakaal 100 protsenti.

Kaitseminister Hanno Pevkur märkis, et harjutusvälja laiendus on praeguses julgeolekuolukorras tähtis lüli Eesti kaitsevõime arendamisel ning riigikaitset tuleb võimalikult tempokalt edasi arendada.

"Seetõttu on meile oluline jätkata ka harjutusväljast tulenevate häiringute hüvitamist kohalike elanike jaoks. Selleks toetame harjutusvälja mõjualas elavate inimeste eluasemete muutmist mürale vastupidavamaks. Suur tänu kõigile kohalikele koostöö ja panuse eest riigikaitsesse," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Nagu varasemalt, on müratoetuse eelisjärjekorras inimesed, kes elavad harjutusvälja piirist kuni kahe kilomeetri kaugusel ning on toetuse taotlemise hetkel kas vanadus-, toitjakaotus- või rahvapensioni või töövõime- või toimetulekutoetuse saajad või pered, kasvatavad vähemalt ühte alaealist last. Sel juhul on toetuse osakaal 100 protsenti. 

Meetme kogusumma on 500 000 eurot.

RKIK-i riigivara valdkonna juhi Tambet Tõnissoni sõnul on prioriteediks need, kes vajavad oma kodude akende-uste remondiks tuge kõige enam.

"Esimese vooru õppetundidele ja omavalitsuste tagasisidele tuginedes disainisime meedet kohalike inimeste vajadustega veelgi arvestavamaks," ütles Tõnisson.

Teises järjekorras on kõik ülejäänud inimesed, kelle eluruumid asuvad harjutusvälja piirist kuni kahe kilomeetri kaugusel. Sel juhul on toetuse osakaal 90 protsenti ja omaosalus 10 protsenti.

Kolmandas järjekorras on inimesed, kelle eluruumid asuvad harjutusvälja piirist kahe kuni nelja kilomeetri kaugusel. Sel juhul on toetuse osakaal 70 protsenti ja omaosalus 30 protsenti.

Toetuse taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema 1. jaanuari 2025. aasta seisuga eluruumis, millele toetust taotletakse. Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot taotleja kohta.

Toetusmeetme tingimusi tutvustatakse oktoobri lõpus toimuvatel infopäevadel, millest teavitatakse avalikkust eraldi.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

uus hooaeg

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:52

"Spordipühapäevas" tuleb juttu kergejõustikust, rallist, korvpallist ja hokist

13:18

Galerii: Tallinnas toimub üheksas Kirjandustänava festival

13:17

Noor Eesti iluuisutaja sai juunioride GP-etapil 19. koha

12:52

Galerii: meenuta Hagi Šeini tema 80. sünniaastapäeval

12:45

Zelenski: Vene vägede pealetung Sumõle on täielikult nurjatud Uuendatud

12:43

Mai Narva sai Usbekistani tippturniiril kolmanda võidu

12:41

Riik laiendab Nursipalu harjutusväljaga seotud müratoetuse saajate ringi

12:27

Galerii: loodusmuuseumis avati juba 63. korda seenenäitus

12:04

Meelis Kiili: ülevaade riigikaitseraporti olemusest ja staatusest

11:55

VAATA OTSE | Kergejõustiku MM-i avapäeval selgub veel kolm maailmameistrit Uuendatud

otse uudistemajast

spordipidu

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

12.09

OTSEBLOGI | Tänak katkestas Tšiili ralli liidrikohalt Uuendatud

12.09

NATO tugevdab vägesid idatiival

12.09

Sõja 1297. päev: Ukraina ründas droonidega Moskvat ja Venemaa naftarajatisi Uuendatud

12:45

Zelenski: Vene vägede pealetung Sumõle on täielikult nurjatud Uuendatud

12.09

Allikas: Ukraina droonirünnak peatas nafta väljaveo Primorski sadamast

12.09

Trump: Kirki tapmises kahtlustatav on vahistatud Uuendatud

12.09

Lukas soovitab vägivalda õhutanud juutuuberil Isamaas kandideerimisest loobuda Uuendatud

12.09

Jaak Allik: koondatud näitlejad on Südalinna teatri kullafond

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

12.09

Ettevõtjad nõuavad ministeeriumilt kohtus infot pangakontodel nuhkimise kohta

ilmateade

loe: sport

13:52

"Spordipühapäevas" tuleb juttu kergejõustikust, rallist, korvpallist ja hokist

13:17

Noor Eesti iluuisutaja sai juunioride GP-etapil 19. koha

12:43

Mai Narva sai Usbekistani tippturniiril kolmanda võidu

11:55

VAATA OTSE | Kergejõustiku MM-i avapäeval selgub veel kolm maailmameistrit Uuendatud

loe: kultuur

13:18

Galerii: Tallinnas toimub üheksas Kirjandustänava festival

12:27

Galerii: loodusmuuseumis avati juba 63. korda seenenäitus

10:48

Galerii: Tallinnas esilinastus Eesti-Soome koostööfilm "Orenda"

10:01

Kris Lemsalu: olen iseenda taies, minu ja mu kunsti vahel piiri ei ole

loe: eeter

12:52

Galerii: meenuta Hagi Šeini tema 80. sünniaastapäeval

10:49

Rebane: Duplantis on praegu maailma superstaar, ta on asendanud Bolti

10:08

Pildid: "Eesti mängu" uue hooaja avasaates võtavad mõõtu ETV saatejuhid

10:02

Psühholoog Andero Uusberg: oma elu olukordi tuleb ise disainida

Raadiouudised

12.09

Pärnus tihendavad valimiskonkurentsi uued tulijad

12.09

Päevakaja (12.09.2025 18:00:00)

12.09

Kolonel Kiviselg: tänavune Zapad on 10-20 korda väiksem kui eelmised

12.09

Ministeerium plaanib keelata esimesse klassi minejate koolikatsed

12.09

Eesti idaosa õhuruumis kehtivad lähinädalatel õhuliikluse ajutised piirangud

12.09

Raadiouudised (12.09.2025 15:00:00)

12.09

Iru elektrijaam ei hakka seakorjuseid põletama

12.09

Balti elektrijaam läks kolmeks kuuks kapitaalremonti

12.09

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12.09

Raadiouudised (12.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo