Trump nõuab NATO riikidelt Vene nafta ostmise lõpetamist

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et on valmis kehtestama Venemaale karmid sanktsioonid, kuid seda vaid tingimusel, et NATO liitlased lõpetavad täielikult Vene nafta ostmise ning kehtestavad omapoolsed karistusmeetmed.

"Ma olen valmis kehtestama Venemaale suured sanktsioonid, kui kõik NATO riigid on kokku leppinud ja teevad sama, ja kui kõik NATO riigid LÕPETAVAD NAFTA OSTMISE VENEMAALT," ütles Trump oma platvormil Truth Social.

Samuti soovitas ta alliansi liikmetel kehtestada 50-100-protsendise tollimaksu Hiinale, et survestada Pekingit mõjutama Venemaad sõda Ukrainas lõpetama.

"Ma usun, et [NATO sanktsioonid Venemaale] pluss NATO kui terviku 50-100-protsendised TOLLID HIINALE, mis kaotatakse täielikult, kui SÕDA Venemaa ja Ukraina vahel lõppeb, oleks ka suureks abiks selle NAERUVÄÄRSE, ohvriterohke SÕJA LÕPETAMISEL," ütles USA president.

"Hiinal on suur mõju, isegi haare Venemaa üle, ja need võimsad tollid murravad selle haarde."

Trump on korduvalt ähvardanud Venemaad uute sanktsioonidega, sealhulgas läinud nädalal, kui Kreml korraldas Ukrainale kolm ja pool aastat kestnud sõja suurima õhurünnaku.

Seni pole ta karistusmeetmeid aga veel kehtestanud, tekitades nördimust Kiievis.

Läinud kuul Alaskal Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga kohtunud Trump nimetas asjaolu, et NATO riigid endiselt Vene naftat ostavad šokeerivaks ning märkis, et see nõrgendab nende läbirääkimispositsiooni Moskva suhtes.

"Igatahes, ma olen valmis, kui teie olete. Lihtsalt öelge millal?" kirjutas ta.

Kui 32 liikmeline allians "teeb nagu ma ütlen, saab SÕDA kiirelt läbi", ütles Trump. "Kui mitte, raiskate te lihtsalt mu aega."