Poolas tõusid laupäeval drooniohu tõttu hävitajad õhku

Poola võimude teatel tõusid Poolas drooniohu tõttu riigi enda ja liitlaste hävitajad. Seoses droonirünnakute ohuga Ukraina lääneosas anti välja hoiatus, mis kestis umbes kaks tundi.

Poola ja liitlaslennukid viisid laupäeva pärastlõunal lühiajaliselt Poola õhuruumis läbi ennetava operatsiooni droonirünnakute ohu tõttu Ukrainas, teatasid ametivõimud. Häireseisund kehtis umbes kaks tundi, enne kui see tühistati, kirjutas Euronews.

Ida-Poolas asuv Lublini lennujaam suleti.

Hoiatused anti Lublini vojevoodkonna viiele maakonnale. Hoiatused, mis avaldati X-i postituses, kõlasid järgmiselt: "Õhurünnaku oht. Olge äärmiselt ettevaatlikud. Järgige ametivõimude juhiseid. Oodake edasisi teadaandeid."

Vastava avalduse tegi ka peaminister Donald Tusk. "Vene droonide ohu tõttu Ukraina kohal Poola piiri lähedal on meie õhuruumis alanud ennetavad õhuoperatsioonid – nii Poola kui ka liitlaste omad. Maapealsed õhutõrjesüsteemid on saavutanud kõrgeima valmisoleku," kirjutas Tusk oma postituses.

Hiljem lisas Tusk postituse, milles öeldi: "Ohutase tühistatud. Tänan kõiki operatsioonis osalenuid nii õhus kui ka maal. Jääme valvsaks."

Juhtum leidis aset pärast seda, kui kolmapäeval sisenesid Poola õhuruumi Venemaa droonid, millest osa NATO hävitajad seejärel alla tulistasid.