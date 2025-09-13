X!

Peipsiäärsel sibulateel peeti taas puhvetite päeva

Foto: ERR
Peipsiäärsel sibulateel peeti juba kümnendat korda puhvetite päeva. Mitmes kodupuhvetis sai maitsta head paremat ja sibulatee perved olid täidetud müügilettidega, kust sai osta nii pirukaid, sibulat, kala kui ka liha.

Kohe hommikul kuulutati välja sibulatee parima sibulapiruka valmistaja, kelleks sel korral osutus teist aastat puhvetit pidav Regina Kihu.

"Need sibulapirukad on valmistatud tartaleti vormiga ja ta on teistmoodi. Kuigi kui ta ahjus on või ahjust välja tuleb, siis ta meenutab pigem sibulakorpi. Mõtlesin, et proovin niipidi teha," ütles sibulatee parim sibulapirukameister Regina Kihu.

Kõige esimese sibulapiruka retsepti aitas koostada tehisaru.

"Kõige esimene, millega ma see aasta proovisin ja katsetasin oli tegelikult AI loodud, aga kuna see ei sobinud mitte kuskile, siis me hakkasime nagu ise midagi ümber tegema ja siis tuligi selline ise omaloodud retsept, mis sai sõprade abil ümber tehtud. Nende nõuanded ja nende nipid, et mis on hea, aitas väga palju kaasa," lausus Kihu.

Kokku osales puhveteid sel aastal üle 30. Viis aastat kokana töötanud Dmitri Sibbul pakkus Peipsi kaldal Herne talus külalistele erinevaid kalaroogasid ja hernesuppi. Dmitrile olid appi tulnud nii pere kui ka sõbrad.

"Meil on hernesupp, kala seljanka, kohapraad, vitello tonnato ja burrata salat juustuga," ütles Sibbul ja lisas, et nii kala, sibul, tomatid kui ka salatid olid pärit kodukandist.

Oli ka majapidamisi, mis osalesid esimest korda. Mart Paadik ja Eilve Manglus olid hoovi üles seadnud näitused sepistatud nugadest ja ehtekunstist, puhvetis oli põhiroaks naabripoisi valmistatud hamburger. Huvilised said ka uudistada, kuidas käib sepatöö. Kuna puhvetit peeti aga esimest aastat, ei osanud perekond ka oodata kui palju külalisi võiks tulla.

Sibulakasvatajaid jääb aga aasta-aastalt vähemaks, kuid paradoksaalselt muudab see nendel, kes edasi tegutsevad müümise lihtsamaks.

"Nüüd on tõesti nii, et ühelt poolt jääb kasvatajaid vähemaks, sest see on puhas käsitöö, see traditsiooniliste meetoditega Peipsi sibula kasvatamine. Ja teiselt poolt eks ka külalised on selle üles leidnud. ja nüüd ongi nii, et umbes oktoobriks on kohalikel sibul müüdud," ütles Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe.

Sibulatee puhvetite päeva peeti tänavu juba kümnendat korda.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

