Pühapäeval võib Eestis saada nii päikest kui ka vihma

Pühapäeval on oodata nii sademeid kui ka päikselisemat ilma. Pilvisem ja sajusem on saartel ja Lääne-Eestis, kuivem ida pool.

Saabuval ööl pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab vihma, paiguti on äikest ja sadu on tugev. Kohati tekib ka udu. Idakaare tuul puhub 3 kuni 9, Liivi lahe piirkonnas iiliti 13 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi.

Ka hommikul sajab mitmel pool vihma ja kohati on äikest. Puhub valdavalt kagutuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Endiselt mitmel pool sajab ja vihmahood harvenevad õhtuks. Puhub valdavalt kagutuul 3 kuni 9, saartel iiliti 13 meetrit sekundis ja sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Uuel nädalal õhk järk-järgult jaheneb, aga samas mitte veel märgatavalt, vaid paari-kolme kraadi võrra. Ja vihmasadusid jagub neist igasse päeva.