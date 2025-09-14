USA välisminister Marco Rubio saabus visiidile Iisraeli, vaatamata sellele, et kahe liitlase vahel on pärast Kataris toimunud rünnakut pinged.

USA väliminister Marco Rubio sõnul ei ole president Donald Trump rahul, et Iisrael Kataris Hamasi delegatsiooni vastu rünnaku korraldas. See rünnak nurjas tõenäoliselt püüdlused saavutada Iisraeli ja Hamasi vaheline relvarahu ning pantvangide vabastamine enne eelseisvat ÜRO Peaassamblee istungjärku.

Rubio sõnul ootab ta Iisraeli ametnikelt vastuseid, kuidas võiksid Gaza sündmused edasi areneda. Vaatlejad märgivad, et Ameerika Ühendriikide välisministri visiit on ühtlasi toetuse näitamine Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule, kes on üha suuremas isolatsioonis.

Netanyahu nimetas Rubiot Iisraeli eriliseks sõbraks ja ütles, et tema visiit näitab Iisraeli ja Ühendriikide liidu tugevust.

"See on sama tugev ja vastupidav kui Nutumüüri kivid, mida me just puudutasime," ütles Netanyahu ajakirjanikele pärast palvetamist Jeruusalemma pühapaigas koos Rubio ja USA suursaadikuga Iisraelis Mike Huckabeega.