Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi

Zaporižžja suunal võitlevad Ukraina suurtükiväelased
Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer
Ukraina sõjaväeluure teatas, et hävitas 14. septembril Zaporižžja oblasti okupeeritud alal Venemaa õhutõrjesüsteemi Buk-M3, mille väärtus on ligi 40 miljonit dollarit.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 15. septembril kell 5.45:

- Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi;

- Sikorski sõnul hakkavad Ukraina droonioperaatorid poolakaid treenima;

- Eksperdid: sõda lõpeb alles siis, kui Venemaa mõistab, et Ukrainat on võimatu vallutada ja alistada.

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi

Ukraina sõjaväeluure teatas, et hävitas 14. septembril Zaporižžja oblasti okupeeritud alal Venemaa õhutõrjesüsteemi Buk-M3, mille väärtus on ligi 40 miljonit dollarit. 

Ukraina sõjaväeluure teatas, et eriväed tabasid  Buk-M3 raketitõrjesüsteemi. Sihtmärk asus Zaporižžja oblastis Melitopoli lähistel. Väljaanne The Kyiv Independent ei suutnud neid väiteid ei kinnitada ega ka ümber lükata. 

Sikorski sõnul hakkavad Ukraina droonioperaatorid poolakaid treenima

Ukraina operaatorid hakkavad treenima Poola droonitõrje meeskondi, et kaitsta tulevaste Venemaa sissetungide eest, ütles Poola välisminister Radosław Sikorski väljaandele Guardian

Sikorski sõnul toimuvad õppused NATO keskuses, mis asub Poola territooriumil, kuna tingimused on seal turvalisemad kui Ukrainas endas.

"Ukrainlastel on parem varustus Vene droonide vastu võitlemiseks ning samuti palju sügavam ja asjakohasem vastupanu kogemus Vene armeele," ütles Poola välisminister.

Minister märkis, et lääs peaks mõtlema sellele, et just Ukraina spetsialistid treenivad Poola üksusi Venemaale vastu seisma, mitte vastupidi.

Eksperdid: sõda lõpeb alles siis, kui Venemaa mõistab, et Ukrainat on võimatu vallutada ja alistada

Teemal võtsid sõna ajaloolane ja Pulitzeri preemia laureaat Anne Applebaum, Euroopa Parlamendi liige Michael Gahler ja endine USA suursaadik Ukrainas John Herbst.

"Ma ei usu, et sõda on lõpule lähenemas. Arvan, et sõja lõpetamine võtab kaua aega," sõnas Herbst.

Herbsti sõnul püüab Venemaa diktaator Vladimir Putin endiselt hõivata suurt osa Ukraina territooriumist ning järeleandmised, mida USA administratsioon Kremlile rahulepingu sõlmimiseks pakub, vaid õhutavad Putinit sõda jätkama.

"Donald Trumpi administratsioon on talle rahu nimel järeleandmisi pakkunud, kuid see vaid kasvatab Putini isu vallutada suurem osa Ukrainast," sõnas Herbst.

Applebaum märkis, et siis lõpeb sõda, kui venelased mõistavad, et nad ei suuda võita ja et Ukrainast ei saa Vene impeeriumi osa.

Euroopa Parlamendi liikme Michael Gahleri sõnul peab Putin mõistma, et ta ei suuda sõda võita ja talle on vaja anda selle kohta selge signaal.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

