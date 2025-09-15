X!

Lävepakuküsitlus: AfD kasvatas Lääne-Saksa kohalikel valimistel toetust

AfD juht Alice Weidel
AfD juht Alice Weidel Autor/allikas: SCANPIX/EPA/FILIP SINGER
Lääne-Saksamaal asuvas Põhja-Reini-Vestfaali liidumaal toimusid kohalikud valimised ning lävepakuküsitluste põhjal suutis parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) võrreldes eelmiste valimistega oma häältesaaki kolmekordistada.

AfD toetus Lääne-Saksamaal suureneb ning lävepakuküsitlused näitavad, et populistid kogusid Põhja-Reini-Vestfaali kohalikel valimistel 16,5 protsenti häältest. 2020. aastal kogus AfD vaid 5,1 protsenti häältest. 

Pühapäeval peetud valimised võitsid konservatiivid (CDU/CSU), kogudes ligi 34 protsenti häältest. Teise koha sai vasaktsentristlik SPD, kogudes 22,5 protsenti häältest. 

Eelmistel valimistel kogus SPD 24, protsenti häältest. Valimiste suurimad kaotajad olid aga rohelised. Kui 2020. aastal toetas rohelisi pea 20 protsenti valijatest, siis nüüd saadi vaid 11,7 protsenti häältest, vahendas Deutsche Welle. 

Viimased tulemused viitavad, et AfD on viimaste aastate jooksul oma valijabaasi laiendanud. Varem oli partei populaarne pigem Ida-Saksamaal, kuid suurendab nüüd toetust ka riigi lääneosas elava töölisklassi seas.

"Ma vaatan AfD tulemusi suure murega. See peaks panema meid mõtlema. Meie, demokraadid, peame sellele vastu astuma," ütles Alam-Saksi liidumaa juht Olaf Lies (SPD). 

Põhja-Reini-Vestfaali liidumaal elab ligi veerand Saksamaa elanikkonnast. Seal asub Ruhri tööstuspiirkond, mis loobub söekaevandamisest ja terasetootmisest. Kriitikute hinnangul ei suuda aga CDU ja SPD koalitsioon lahendada majanduse ning sisserändega seotud väljakutseid.

Saksamaal kasvab seetõttu rahulolematus praeguse valitsusega, majanduse arengut pidurdavad kõrged energiahinnad, liigne bürokraatia ja suur maksukoormus. Sisserändepoliitika kütab kirgi, keerulist olukorda kasutavad ära rändevastased populistid. Mõned küsitlused näitavad, et AfD on üleriigiliselt tõusnud populaarseimaks parteiks.

Ka AfD juht Alice Weidel jäi viimaste tulemustega rahule. "See on tohutu edusamm," teatas Weidel. 

Põhja-Reini-Vestfaali liidumaa juht Hendrik Wüst (CDU) ütles, et konservatiivid võivad viimaste tulemustega rahule jääda. Ta avaldas siiski muret populistide esiletõusu pärast, märkides, et AfD tugev tulemus "ei lase meil rahus magada". 

"Tsentristlikud poliitikud peavad endalt küsima, millised on õiged vastused vaesuse ja rände küsimustes. Kuidas on lood eluasemekuludega? Mõnel probleemil on lastud väga pikka aega venida," märkis Wüst. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters, DW, Politico

