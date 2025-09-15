Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon jätkab riigi kulude-tulude arutelu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalikul istungil jätkub arutelu selle aasta riigieelarve kulude ja tulude üle, samuti võetakse vaatluse alla riigikontrolli hinnang riigi möödunud aasta raamatupidamise aastaaruandele tervikuna. Kell 13.15 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Avalikule istungile on kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, rahandusministri nõunik Moonika Oras, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe, rahandusministeeriumi riigi rahanduse talituse juhtivanalüütik Margus Täht, rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna finantstalituse juhataja Regina Vällik, rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna finantstalituse nõunik Kaisa Rosin, Riigi Tugiteenuste Keskuse finantsarvestuse osakonna juhataja-riigi pearaamatupidaja Juta Maar, riigikontrolör Janar Holm ja riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen.

"Oluline on saada tegelik ülevaade riigi rahanduslikust seisust käesoleval aastal ning saada sisulise kvaliteediga vastused väitele 800 miljoni eurosest ülejäägist. Samuti on vajalik saada ülevaade eelmise aasta kohta riigi rahalisest seisust. Riigikontrolli hinnangu tõsteti sellesse aastasse kasutamiseks rekordiliselt üle 1,7 miljardi euro," tõi välja erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu.