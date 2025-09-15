USA ja Suurbritannia suurendavad koostööd tuumaenergia arendamisel

USA president Donald Trump teeb sel nädalal riigivisiidi Suurbritanniasse ning väljaanne Axios kirjutab, et London ja Washington sõlmivad tuumaenergia arendamise koostöölepingu.

Axios kirjutab, et Trump tahab seada tuumaenergia oma energiaturu domineerimise tegevuskava keskmesse. Selle raames sõlmitakse lepingud, mille eesmärk on laiendada Suurbritannia ja USA koostööd tuumaenergia arendamisel.

USA firmad plaanivad Suurbritanniasse rajada mitu moodulreaktorit. Urenco ja Radiant sõlmivad veel 4,6 miljoni dollari suuruse lepingu, mille raames hakatakse USA turule tarnima kõrgetasemelist madalrikastatud uraani (HALEU) kütust. Mõlemad riigid soovivad nii lõpetada igasuguse sõltuvuse Venemaa tuumamaterjalist.

USA energiaminister Chris Wright ütles, et sõlmitavad kokkulepped suurendavad globaalset energiajulgeolekut ning kindlustavad Atlandi-üleseid tuumaenergiaga seotud tarneahelaid.