Trump viitas Tiktoki suhtes Hiinaga saavutatud kokkuleppele

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et kaubandusläbirääkimised Hiinaga on kulgenud väga hästi ja vihjas sotsiaalmeediaplatvormi Tiktok omandiõigusega seotud probleemide lahendamise kokkuleppele.

"Suur kaubanduskohtumine Euroopas Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel on kulgenud VÄGA HÄSTI! See lõpeb peagi," kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social tehtud postituses.

"Samuti saavutati kokkulepe "teatud" ettevõtte osas, mille päästmist meie riigi noored väga tahtsid. Nad on väga õnnelikud! Ma räägin president Xiga (Hiina presidendi Xi Jinpingiga - toim.) reedel. Suhe on endiselt väga tugev!!!"

Trump on nõudnud, et Tiktoki emafirma, mis kuulub hiinlastele, müüks selle USA haru mittehiinlastes omanikele, et vähendada rakenduse võimalikku julgeolekuohtu ning ähvardanud vastasel juhul selle tegevuse Ameerika Ühendriikidest peatada.