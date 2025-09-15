X!

Kagupiirile kaevatakse ligi 40-kilomeetrine tankitõrjekraav

uudised
Kagu-Eestisse rajatakse tankitõrjekraav.
Kagu-Eestisse rajatakse tankitõrjekraav. Autor/allikas: ERR
uudised

Kagupiirile kaevatakse järgneva kahe aasta jooksul ligi 40 kilomeetri pikkune tankitõrjekraav, mis on osa Balti kaitsevööndi Eestisse plaanitavast kaitserajatisest.

Eesti idapiiril on lahti läinud suur piirikaitserajatiste ehitamine. Kui Meremäe lähistel asuvas Vinski külas kaevati piirile poole kilomeetri pikkune tankitõrjekraav väljaspoole viivitusaeda, siis edaspidi kaevatakse tankitõrjekraavid viivitusaiast sissepoole, mille juurde paigaldatakse ka draakonihambad ja lõiketraat.

"Kuna Kirde-Eestis on meil olemas hea looduslik tõke Narva jõe näol ja idas Peipsi järv, siis Kagu-Eestis, et vastast peatada, on plaanis rajada 40 kilomeetrit tankitõrjekraavi. Ehk kogu piiri ulatuses, kus seda on vaja. Kus soised lõigud, sinna ei ole vaja, sest sinna ei saa ka tehnikaga. 2027. aasta lõpuks peaks meil valmis olema 40 pluss kilomeetrit tankitõrjekraavi. Ning samuti ligi 600 punkrit, kas juba maasse kaevatud või vähemalt ladustatud võimalikult lähedale originaalsetesse kohtadesse," lausus kaitseväe peastaabi pioneeriinspektor kolonelleitnant Ainar Afanasjev.

Kaitsevöönd plaanitakse rajada idapiirile ligi 100 kilomeetri pikkusena ja maismaapiirist umbes 40 kilomeetri laiusele alale.

"Jooksval aastal on plaanis rajada kaks tugipunkti: üks Kirde-Eestis, teine Kagu-Eestis, mis koosneb  kuni 14 punkrist, mis paigutatakse maastikule täiendavalt siinkandis (Kagu-Eestis). Jooksval aastal on plaanis rajada ka ladustamisalad. Praegu kõik tõkestusmaterjalid on eelladustamisaladel, aga sel aastal teostame transpordi ladustamisaladele, et need tõkestusmaterjalid oleksid tugipunktidele võimalikult lähedal," ütles RKIK-i hangete osakonna projektijuht Armin Siilivask.

Toimetaja: Marko Tooming

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:20

Pärnus katsetatakse apteekides ravimijäätmete kogumiskaste

21:19

Ühendkuningriigi hävitajad liituvad Poolas NATO missioonidega

21:17

Ministeeriumi sõnul otsustavad sünnitusosakonna sulgemise haiglad ise

21:15

Vilniuses sõlmiti Rail Balticu elektrifitseerimise miljardilepe

21:11

Rubio arutab Iisraelis Katari rünnaku tagajärgi ja relvarahu võimalusi Gazas

21:09

Valgevene peastaabi ülem: meie õppused ei ole suunatud ühegi riigi vastu

21:08

Kagupiirile kaevatakse ligi 40-kilomeetrine tankitõrjekraav

21:08

Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

21:05

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

20:58

Rootsi peaminister tõrjus Orbani väiteid laste kuritegevuse kohta Rootsis

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

21:05

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

16:53

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15:28

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

08:37

Kuberner: Kirki tapmises kahtlustatav ei tee võimudega koostööd

14.09

Sõja 1299. päev:Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

09:02

Taro tegi terroripropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

14.09

Kaitsetööstuspargis võib laskemoona tootmine jääda venima

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

loe: sport

21:08

Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

20:39

Võrkpalli MM-il on esimesed piletid kaheksandikfinaali juba jagatud

20:03

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

19:12

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama

loe: kultuur

18:17

Ugala 106. hooaja avas Ameerika draama "Taeva kingitus"

17:56

Rakvere teatris esietendus tõestisündinud lool põhinev "Elevantmees"

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

11:46

Galerii: Rapla kultuurifestivalil Särin esines ansambel Koer

loe: eeter

17:18

Uus dokumentaalsari seab Ida-Virumaa paari silmitsi sõjaga Ukrainas

16:56

Üle 50 aasta abielus olnud Evi ja René Eespere: kõige olulisem on täielik sõprus

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

15:05

Grete Lõbu: ekraanil olemine on teletöö ebameeldivaim osa

Raadiouudised

18:50

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

18:35

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

18:35

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

17:55

Kahanev sündide arv tõstatab küsimuse väiksemate sünnitusosakondade kestlikkusest

17:30

Turismiviisade teema ei pruugi jõuda Euroopa Liidu uude sanktsioonide paketti

15:40

Soome joogitootjale Olvi kuuluv A. Le Coq ostab Värska Originaali

15:30

Raadiouudised (15.09.2025 15:00:00)

12:55

Teisipäev tuleb sajune

12:25

Raadiouudised (15.09.2025 12:00:00)

09:50

USA ja Hiina arutavad tollimakse ning Tiktoki saatust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo