Teisipäeval sajab mitmel pool Eestis vihma

Meie ilma kujundav sajune madalrõhulohk eemaldub kirdesse, merelt saabub saartele juba järgmine ja kannab vihmahooge üle maa ida suunas. Ühes sajuga on kohati ka äikest. Päeva peale võtab ohjad üle Põhjamerelt Lõuna-Skandinaavia kohale liikuv uus aktiivne pööris, mis niiskeid pilvi üle Läänemere Baltimaade kohale suunab.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Vihmahood levivad saartelt üle mandri ida suunas, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-8, puhanguti 11, saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul 6-13, iiliti kuni 18 m/s. Sooja on 10 kuni 16 kraadi.

Hommikul sajab paljudes kohtade vihma. Sadu on kohati tugev, võib äikest olla. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9, puhanguti 13, saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul iiliti kuni 17 m/s. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 4-9, puhanguti kuni 13, saartel ja läänerannikul iiliti kuni 17, pärastlõunal kuni 20 m/s. Sooja tuleb 15 kuni 19 kraadi.

Kolmapäev on mitmel pool vihmahoogudega ja väga tuuline. Öösel on sooja 9 kuni 5, päeval 14 kuni 18 kraadi.

Neljapäeval jääb sadu harvemaks ja tuul annab järele. Öösel on sooja 9 kuni 15, päeval 14 kuni 17 kraadi. Sajuhooge ja puhangulist tuult jagub ka reedeks ja laupäevaks. Õhk püsib meie kohal mõõdukalt soe: öösiti on sooja 9 kuni 16, päevasel ajal 14 kuni 18 kraadi.

Eeloleval ööpäeval üks sadu tuleb, teine läheb. Mõnel pilvel on äike kaasas. Sajualade vahele mahuvad ka mõned päikesekiired.