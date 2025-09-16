X!

Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast

Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist
Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/AFP/TETIANA DZHAFAROVA
Vene relvajõud ründasid esmaspäeva hilisõhtul Zaporižžja linna, tappes vähemalt ühe inimese. Vigastada sai vähemalt üheksa inimest, sealhulgas üks nelja-aastane laps. Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 16. septembril kell 12.51:

- Vene rünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai viga üheksa inimest;

- Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 173 lahingut;

- Sikorski pooldab lennukeelutsooni kehtestamist Ukraina kohal.

Ukraina ründas järjekordset Vene naftatöötlemistehast

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendas, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu teisipäeva Saratovi naftatöötlemistehast. Tehase piirkonnas toimusid plahvatused, kahju ulatus ei ole veel teada. Tehas toodab aastas ligi 4,8 miljonit tonni naftatooteid.

Vene rünnakus Zaporižžjale hukkus üks ja sai viga üheksa inimest

Vene relvajõud ründasid esmaspäeva hilisõhtul Zaporižžja linna, tappes vähemalt ühe inimese. Vigastada sai vähemalt üheksa inimest, sealhulgas üks nelja-aastane laps. 

Zaporižžja oblasti juht Ivan Fedorov teatas, et linna tabas vähemalt 10 õhurünnakut. Õhurünnak põhjustas tulekahjusid ning tabamuse said ka elumajad. Kahjude ulatus pole veel teada, vahendas The Kyiv Independent. 

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 173 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 173 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Lahingud käivad nii idarindel kui ka lõunarindel. Möödunud ööpäeva jooksul ründasid venelased Pokrovski suunas Ukraina üksusi 41 korral. Kupjanski suunal toimus viimase ööpäeva jooksul üheksa vaenlase rünnakut. Lõmani suunas ründas Vene armee 16 korda. Toretski suunas ründasid venelased Ukraina üksusi 13 korral. Mujal oli vaenlase rünnakuid vähem, vahendas Ukrainska Pravda. 

Sikorski pooldab lennukeelutsooni kehtestamist Ukraina kohal

Poola välisminister Radosław Sikorski tegi ettepaneku, et NATO riigid kaaluksid lennukeelutsooni kehtestamist Ukraina kohal kaitsmaks alliansi territooriumi ja kodanikke Vene droonide eest.

"Meie kui NATO ja Euroopa Liit oleksime võimelised seda tegema, kuid see ei ole otsus, mida Poola saab teha üksi, vaid seda saab teha ainult koos oma liitlastega," ütles Sikorski.

Minister märkis, et elanikkonna kaitsmine näiteks allakukkuvate droonirusude eest oleks tõhusam, kui Poola suudaks tõrjuda droone ja teisi õhuobjekte väljaspool oma riigi territooriumi.

"Kui Ukraina paluks meil need oma territooriumi kohal alla tulistada, siis oleks see meile kasulik. Kui te küsite minult isiklikult, siis peaksime seda kaaluma," kinnitas Sikorski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 910 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 096 430 (võrdlus eelmise päevaga +910);

- tankid 11 184 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 274 (+5);

- suurtükisüsteemid 32 810 (+26);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1490 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1217 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 341 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 59 719 (+310);

- tiibraketid 3718 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 61 770 (+72);

- eritehnika 3965 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, BNS

